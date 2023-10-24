Bombeiros mudam buscas por servidor que sumiu durante pesca no ES

Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o tenente Davi Pedroza disse que buscas por mergulhadores não serão mais necessárias devido às condições do tempo, e que existe uma possibilidade de que a maré e o vento dos últimos dias tenham levado o corpo do homem em direção ao Norte.

Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Com a maré e o vento dos últimos dias, há uma probabilidade que a gente encontre o senhor Ezequiel do ponto onde ele foi visto pela última vez até próximo as praias de Itaúnas. Então, a gente vai margear a praia em distanciamentos de duzentos a trezentos metros e ir voltando com a embarcação, quando a maré estiver alta. Quando a maré estiver baixa, a gente vai continuar essas buscas pelas pedras, pelas areias, pela praia para que a gente consiga trazer o senhor Ezequiel de volta para minimizar a dor da sua família", explicou.

Pedroza ressaltou aos pescadores a importância do uso do colete salva-vidas, mesmo quando não está navegando. No dia em que Ezequiel foi visto pela última vez, houve o relato de que o mar estava bastante agitado.

Para auxiliar no trabalho de buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) foi utilizado na tarde desta terça-feira (24). À noite, quando a maré baixar, as buscas serão retomadas por terra. De acordo com o tenente, caso Ezequiel não seja encontrado, o trabalho será retomado na quarta-feira (25) pela manhã.

Bombeiros fizeram buscas por desaparecido nesta terça-feira (24) pelo mar em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros Militar

Ezequiel trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o secretário da pasta, Daniel Orestes, ocorre também uma mobilização por parte de funcionários do Parque de Itaúnas para a procura por terra na vila.