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Conceição da Barra

Bombeiros mudam buscas por servidor que sumiu durante pesca no ES

Trabalho dos mergulhadores não será mais necessário, segundo a corporação; buscas serão feitas até a Vila de Itaúnas

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 13:15

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2023 às 13:15
O trabalho de buscas pelo servidor Ezequiel Laranjeira dos Santos, o Teco, de 51 anos, continua nesta terça-feira (24) em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Ele desapareceu quando saiu para pescar no píer da praia, no Centro da cidade, no último sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, será feita uma inspeção no litoral do município até a Vila de Itaúnas.
Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o tenente Davi Pedroza disse que buscas por mergulhadores não serão mais necessárias devido às condições do tempo, e que existe uma possibilidade de que a maré e o vento dos últimos dias tenham levado o corpo do homem em direção ao Norte.
Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra
Teco era servidor da Prefeitura de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais
"Com a maré e o vento dos últimos dias, há uma probabilidade que a gente encontre o senhor Ezequiel do ponto onde ele foi visto pela última vez até próximo as praias de Itaúnas. Então, a gente vai margear a praia em distanciamentos de duzentos a trezentos metros e ir voltando com a embarcação, quando a maré estiver alta. Quando a maré estiver baixa, a gente vai continuar essas buscas pelas pedras, pelas areias, pela praia para que a gente consiga trazer o senhor Ezequiel de volta para minimizar a dor da sua família", explicou.
Pedroza ressaltou aos pescadores a importância do uso do colete salva-vidas, mesmo quando não está navegando. No dia em que Ezequiel foi visto pela última vez, houve o relato de que o mar estava bastante agitado.
Para auxiliar no trabalho de buscas, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) foi utilizado na tarde desta terça-feira (24). À noite, quando a maré baixar, as buscas serão retomadas por terra. De acordo com o tenente, caso Ezequiel não seja encontrado, o trabalho será retomado na quarta-feira (25) pela manhã.
Bombeiros fizeram buscas por desaparecido nesta terça-feira (24) pelo mar em Conceição da Barra
Bombeiros fizeram buscas por desaparecido nesta terça-feira (24) pelo mar em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros Militar
Ezequiel trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o secretário da pasta, Daniel Orestes, ocorre também uma mobilização por parte de funcionários do Parque de Itaúnas para a procura por terra na vila.
A esposa do desaparecido, Joanice Salustiano, angustiada, espera que o corpo seja encontrado. “A gente está desesperado. A família está no mar procurando. Por favor, nos ajudem”, finalizou.

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