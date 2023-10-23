Servidor da Prefeitura de Conceição da Barra some após sair para pescar

Teco foi visto pela última vez no sábado (21), por volta das 14h30 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um servidor da Prefeitura de Conceição da Barra desapareceu no mar após sair para pescar no último sábado (21). Ezequiel Laranjeira dos Santos, também conhecido como Teco, de 51 anos, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado no fim da tarde do dia do desaparecimento, e reforçou que as buscas continuam nesta segunda-feira (23).

Segundo a corporação, o sobrinho de Ezequiel foi responsável pela solicitação e disse que o homem estava no píer da praia quando desapareceu. A suspeita é que ele tenha caído no mar. Uma equipe dos Bombeiros iniciou as buscas ainda no sábado, mas rapidamente anoiteceu, o que impossibilitou a continuação do trabalho.

A ação continuou no domingo, com apoio de mergulhadores, informaram os Bombeiros. “As equipes mantiveram as diligências durante todo o domingo, fazendo varreduras por terra e na água, com uso de moto aquática, bem como verificando redes de pesca montadas próximas ao local, mas não tiveram êxito”, afirmou a corporação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas continuam nesta segunda (23), com equipes por terra e também uso de embarcação.

A dona de casa Joanice Salustiano Ferreira dos Santos, de 41 anos, disse que espera que o marido seja encontrado. Segundo ela, Teco havia colocado uma rede de pesca na sexta-feira (20) e, no dia seguinte, foi ver como ela estava, mas não foi mais visto. A bicicleta dele permaneceu no local onde ele havia deixado. “Eu quero encontrar ele, estou desesperada. Eu quero ele vivo ou morto. Já vai fazer três dias e nesse tempo eu não durmo, eu não como. Alguém tem que fazer alguma coisa”, afirmou.