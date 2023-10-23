'Casa é a porta de entrada da cidadania', diz Tebet em visita ao ES

Ministra Simone Tebet em visita ao Espírito Santo Crédito: Rodrigo Zaca/Governo-ES

"Através de uma casa, o cidadão, as famílias, a mulher tem condições de abrigar o seu filho. Ir trabalhar sabendo que o filho está em segurança. Então, é a porta de entrada para todos os direitos", disse Tebet. Ainda segundo a ministra, ter uma casa colabora para que as famílias tenham segurança alimentar, já que "não terão que escolher entre pagar o aluguel ou ir ao supermercado", afirmou.

Tebet também destacou que a entrega das 537 unidades em Aracruz acontece simultaneamente com outros eventos na Bahia e em Alagoas; em São Paulo, a cerimônia aconteceu sexta-feira (23), totalizando, ao todo, mais de 1.500 casas.

VEJA TAMBÉM: Casagrande diz que interesses locais prevalecem na reforma tributária

O governador Renato Casagrande afirmou que, para o Estado, foi "importantíssimo ter destravado esse investimento para ofertar às pessoas que não têm moradia 537 casas". Além disso, ressaltou a parceria entre os governos federal e estadual.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participou da cerimônia de seu gabinete, em Brasília. Durante o discurso, reforçou a promessa de entregar 2 milhões de moradias populares até 2026, final de seu atual mandato.

Residencial Barra do Riacho

A obra do Residencial Barra do Riacho, orçada em R$ 37,5 milhões, foi inciada em 2015, porém, paralisada em seguida. Na atual gestão municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi possível a retomada. Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao Residencial e À Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões. O valor total do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos federal e estadual, sem contabilizar a área de 102 mil metros quadrados doada pelo município.

O Residencial Barra do Riacho é composto por seis condomínios, distribuídos em dois pavimentos, com um total de 537 unidades habitacionais.