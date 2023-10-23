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Minha Casa, Minha Vida

'Casa é a porta de entrada da cidadania', diz Tebet em visita ao ES

Ministra do Planejamento e Orçamento esteve no Norte do Estado durante cerimônia de entrega de 537 moradias para beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

23 out 2023 às 12:34

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 12:34

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, e governador Renato Casagrande participam da entrega de obra do Minha Casa, Minha Vida em Aracruz
Ministra Simone Tebet em visita ao Espírito Santo Crédito: Rodrigo Zaca/Governo-ES
A ministra do Planejamento e OrçamentoSimone Tebet, esteve em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23) , para acompanhar a entrega de 537 moradias para beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, a ministra destacou a importância de uma habitação, principalmente, para mulheres que têm filhos. Nas palavras dela, "a casa é a porta de entrada da cidadania".
"Através de uma casa, o cidadão, as famílias, a mulher tem condições de abrigar o seu filho. Ir trabalhar sabendo que o filho está em segurança. Então, é a porta de entrada para todos os direitos", disse Tebet. Ainda segundo a ministra, ter uma casa colabora para que as famílias tenham segurança alimentar, já que "não terão que escolher entre pagar o aluguel ou ir ao supermercado", afirmou.
Tebet também destacou que a entrega das 537 unidades em Aracruz acontece simultaneamente com outros eventos na Bahia e em Alagoas; em São Paulo, a cerimônia aconteceu sexta-feira (23), totalizando, ao todo, mais de 1.500 casas. 
VEJA TAMBÉM: Casagrande diz que interesses locais prevalecem na reforma tributária
O governador Renato Casagrande afirmou que, para o Estado, foi "importantíssimo ter destravado esse investimento para ofertar às pessoas que não têm moradia 537 casas".  Além disso, ressaltou a parceria entre os governos federal e estadual. 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participou da cerimônia de seu gabinete, em Brasília. Durante o discurso,  reforçou a promessa de entregar 2 milhões de moradias populares até 2026, final de seu atual mandato.

Residencial Barra do Riacho

A obra do Residencial Barra do Riacho, orçada em R$ 37,5 milhões, foi inciada em 2015, porém, paralisada em seguida. Na atual gestão municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi possível a retomada. Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao Residencial e À Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões. O valor total do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos federal e estadual, sem contabilizar a área de 102 mil metros quadrados doada pelo município.
O Residencial Barra do Riacho é composto por seis condomínios, distribuídos em dois pavimentos, com um total de 537 unidades habitacionais.

Ministra Simone Tebet entrega moradias do Minha Casa, Minha Vida em Aracruz

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