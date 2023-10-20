Simone Tebet vem ao ES para entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Correção
20/10/2023 - 6:39
A princípio, um convite do governo federal informava sobre a presença de dois ministros durante a solenidade no município. No início da noite, o governo do Estado informou que apenas Simone Tebet virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira. O título e o texto foram atualizados.
A Prefeitura de Aracruz vai realizar a entrega de 537 unidades do Residencial Barra do Riacho, do Minha Casa, Minha Vida, para as famílias beneficiadas na próxima segunda-feira (23). O evento, marcado para as 10 horas, vai contar com a presença da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do governador do Estado, Renato Casagrande, do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, entre outras autoridades. A previsão é que haja participação, em vídeo, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Orçada em R$ 37,5 milhões, a obra do Residencial Barra do Riacho começou em fevereiro de 2015, porém foi paralisada. Na atual gestão municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi possível a retomada.
Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao Residencial e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões. O valor total da obra do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos federal e estadual, sem contabilizar a área de 102 mil metros quadrados doada pelo município.
O Residencial Barra do Riacho é composto por seis condomínios, distribuídos em dois pavimentos, perfazendo um total de 537 unidades habitacionais, construídas pelo governo federal, com contrapartida do governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz. Durante essa semana, os beneficiários assinaram o contrato de seus imóveis com a Caixa Econômica Federal.
“A política de habitação é importante para quem mora porque sai da área de risco, deixa o aluguel, a casa de favor e ganha-se dignidade e uma casa que será transformada em um lar. A política de habitação também é importante para a cidade, pois dinamiza a economia, gerando empregos na construção civil e movimentando o comércio de materiais de construção”, analisou o prefeito.
Simone Tebet vem ao ES para entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida
Inicialmente, a Prefeitura de Aracruz havia compartilhado um convite do governo federal que comunicava sobre a presença dos dois ministros em Aracruz, mas, no início da noite, o governo do Estado confirmou a agenda apenas com Tebet no Espírito Santo. Jader e Lula aparecerão em videoconferência.
O residencial
- Cada unidade habitacional tem cerca de 50m² de área construída
- Os apartamentos são compostos de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa
- 18 unidades são específicas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Todas as unidades contam com piso cerâmico nos cômodos e azulejos na cozinha e banheiro
- Aquecedor solar para banheiro
Condições para ser beneficiado
- Morar em Aracruz
- Renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640)
- Não ter residência própria
- Não ter tido atendimento habitacional anterior com recursos orçamentários do município, dos Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais com recursos do FGTS
- Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb)
- Estar inscrito pelo município no CadÚnico
- Não estar inscrito junto ao Cadin (Cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal)