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Simone Tebet vem ao ES para entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

A ministra do Planejamento vai entregar 537 unidades em Aracruz. O ministro Jader Filho e o presidente Lula vão participar da solenidade por vídeo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 out 2023 às 16:15

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 16:15

Residencial Barra do Riacho, em Aracruz
Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, vai contemplar mais de 500 famílias do município Crédito: Prefeitura de Aracruz

Correção

20/10/2023 - 6:39
A princípio, um convite do governo federal informava sobre a presença de dois ministros durante a solenidade no município. No início da noite, o governo do Estado informou que apenas Simone Tebet virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira. O título e o texto foram atualizados. 
A Prefeitura de Aracruz vai realizar a entrega de 537 unidades do Residencial Barra do Riacho, do Minha Casa, Minha Vida, para as famílias beneficiadas na próxima segunda-feira (23). O evento, marcado para as 10 horas, vai contar com a presença da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do governador do Estado, Renato Casagrande, do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, entre outras autoridades. A previsão é que haja participação, em vídeo, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Orçada em R$ 37,5 milhões, a obra do Residencial Barra do Riacho começou em fevereiro de 2015, porém foi paralisada. Na atual gestão municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi possível a retomada. 
Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao Residencial e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões. O valor total da obra do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos federal e estadual, sem contabilizar a área de 102 mil metros quadrados doada pelo município.
O Residencial Barra do Riacho é composto por seis condomínios, distribuídos em dois pavimentos, perfazendo um total de 537 unidades habitacionais, construídas pelo governo federal, com contrapartida do governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz. Durante essa semana, os beneficiários assinaram o contrato de seus imóveis com a Caixa Econômica Federal. 
“A política de habitação é importante para quem mora porque sai da área de risco, deixa o aluguel, a casa de favor e ganha-se dignidade e uma casa que será transformada em um lar. A política de habitação também é importante para a cidade, pois dinamiza a economia, gerando empregos na construção civil e movimentando o comércio de materiais de construção”, analisou o prefeito.
Simone Tebet vem ao ES para entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

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Inicialmente, a Prefeitura de Aracruz havia compartilhado um convite do governo federal que comunicava sobre a presença dos dois ministros em Aracruz, mas, no início da noite, o governo do Estado confirmou a agenda apenas com Tebet no Espírito Santo. Jader e Lula aparecerão em videoconferência. 
O residencial
  • Cada unidade habitacional tem cerca de 50m² de área construída
  • Os apartamentos são compostos de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa
  • 18 unidades são específicas para Pessoas com Deficiência (PCD)
  • Todas as unidades contam com piso cerâmico nos cômodos e azulejos na cozinha e banheiro
  • Aquecedor solar para banheiro
Residencial Barra do Riacho, em Aracruz
Os imóveis têm 50 metros quadrados de área construída e sistema de aquecimento solar Crédito: Prefeitura de Aracruz

Condições para ser beneficiado

  • Morar em Aracruz
  • Renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640)
  • Não ter residência própria
  • Não ter tido atendimento habitacional anterior com recursos orçamentários do município, dos Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais com recursos do FGTS
  • Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb)
  • Estar inscrito pelo município no CadÚnico
  • Não estar inscrito junto ao Cadin (Cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal)

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