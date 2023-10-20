Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, vai contemplar mais de 500 famílias do município Crédito: Prefeitura de Aracruz

Correção A princípio, um convite do governo federal informava sobre a presença de dois ministros durante a solenidade no município. No início da noite, o governo do Estado informou que apenas Simone Tebet virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira. O título e o texto foram atualizados.

Orçada em R$ 37,5 milhões, a obra do Residencial Barra do Riacho começou em fevereiro de 2015, porém foi paralisada. Na atual gestão municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi possível a retomada.

Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao Residencial e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor estimado de R$ 2,3 milhões. O valor total da obra do empreendimento é de aproximadamente R$ 39,8 milhões, somados os investimentos dos governos federal e estadual, sem contabilizar a área de 102 mil metros quadrados doada pelo município.

O Residencial Barra do Riacho é composto por seis condomínios, distribuídos em dois pavimentos, perfazendo um total de 537 unidades habitacionais, construídas pelo governo federal, com contrapartida do governo do Estado e da Prefeitura de Aracruz. Durante essa semana, os beneficiários assinaram o contrato de seus imóveis com a Caixa Econômica Federal.

“A política de habitação é importante para quem mora porque sai da área de risco, deixa o aluguel, a casa de favor e ganha-se dignidade e uma casa que será transformada em um lar. A política de habitação também é importante para a cidade, pois dinamiza a economia, gerando empregos na construção civil e movimentando o comércio de materiais de construção”, analisou o prefeito.

Your browser does not support the audio element. Simone Tebet vem ao ES para entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Inicialmente, a Prefeitura de Aracruz havia compartilhado um convite do governo federal que comunicava sobre a presença dos dois ministros em Aracruz, mas, no início da noite, o governo do Estado confirmou a agenda apenas com Tebet no Espírito Santo. Jader e Lula aparecerão em videoconferência.

O residencial

Cada unidade habitacional tem cerca de 50m² de área construída

Os apartamentos são compostos de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa

18 unidades são específicas para Pessoas com Deficiência (PCD)



Todas as unidades contam com piso cerâmico nos cômodos e azulejos na cozinha e banheiro



Aquecedor solar para banheiro



Os imóveis têm 50 metros quadrados de área construída e sistema de aquecimento solar Crédito: Prefeitura de Aracruz

Condições para ser beneficiado