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Sul do Estado

Motorista se nega a soprar bafômetro e acaba preso após acidente em Anchieta

Batida foi entre um Honda Fit e uma Kombi na noite de domingo (22). Motorista do carro acabou preso por lesão corporal culposa na direção de veículo e por dirigir sob efeito de álcool
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 out 2023 às 12:45

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 12:45

Uma Kombi e um Honda Fit se envolveram em um acidente em uma rodovia da localidade de Arerá, interior de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (22) e deixou cinco pessoas feridas. O motorista do Fit acabou preso por lesão corporal culposa na direção de veículo e por dirigir sob efeito de álcool.
Segundo registro da Polícia Militar, o condutor da Kombi com outros dois ocupantes, seguia do centro de Anchieta à comunidade de Arerá, quando o Honda Fit teria invadido contramão de direção, provocando uma colisão frontal.
Na Kombi, estavam uma mulher de 71 anos; levada para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim; um homem de 77 anos, levado para o PA de Anchieta, além do motorista de 61 anos, transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
Já, no Honda Fit viajavam uma mulher, de 31 anos, encaminhada ao PA de Anchieta; um menino de 12 anos, que ficou em observação na unidade e o motorista de 39 anos.
No pronto atendimento, a polícia ofertou o teste de bafômetro para o motorista, que se recusou a fazê-lo. Um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora foi realizado, além de um laudo médico, constatando sintomas de embriaguez.
O motorista foi então detido e levado para a delegacia de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante quatro vezes por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
A Kombi estava com o licenciamento em atraso e foi removida para o pátio credenciado do Detran em Guarapari.

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