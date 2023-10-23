Motorista se nega a soprar bafômetro e acaba preso após acidente em Anchieta

Uma Kombi e um Honda Fit se envolveram em um acidente em uma rodovia da localidade de Arerá, interior de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (22) e deixou cinco pessoas feridas. O motorista do Fit acabou preso por lesão corporal culposa na direção de veículo e por dirigir sob efeito de álcool.

Segundo registro da Polícia Militar , o condutor da Kombi com outros dois ocupantes, seguia do centro de Anchieta à comunidade de Arerá, quando o Honda Fit teria invadido contramão de direção, provocando uma colisão frontal.

Na Kombi, estavam uma mulher de 71 anos; levada para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim; um homem de 77 anos, levado para o PA de Anchieta, além do motorista de 61 anos, transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.

Já, no Honda Fit viajavam uma mulher, de 31 anos, encaminhada ao PA de Anchieta; um menino de 12 anos, que ficou em observação na unidade e o motorista de 39 anos.

No pronto atendimento, a polícia ofertou o teste de bafômetro para o motorista, que se recusou a fazê-lo. Um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora foi realizado, além de um laudo médico, constatando sintomas de embriaguez.

O motorista foi então detido e levado para a delegacia de Guarapari. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante quatro vezes por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.