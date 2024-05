Deu trabalho

Bombeiros mobilizam ação de 6 horas para salvar cadela "Casca de Bala" em Vargem Alta

Animal foi resgatado em um local de difícil acesso em mata fechada, em um penhasco com cerca de 100 metros de altura

O resgate de uma cadela mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por mais de seis horas, em Vargem Alta, na região serrana do Espírito Santo. Para o resgate da “Casca de Bala”, como a cachorrinha foi carinhosamente apelidada pela equipe, os bombeiros utilizaram drone, cordas, além de técnicas de içamento para salvar o animal.

O resgate foi no dia 28 de abril, mas as imagens apenas foram divulgadas nesta sexta (10). A equipe do CBMES foi ao local após ser acionada por moradores de comunidades vizinhas, que ouviram os latidos do animal.

"Fizemos uma caminhada de uma hora e meia até chegar ao local onde montamos o sistema de salvamento com cordas. Fizemos uma descida de aproximadamente 30 metros até chegar até ela", explica o Sargento do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Paulo Gomes, que também atuou no resgate.

De acordo com o sargento, "Casca de Bala" estava em um paredão de pedra a 100 metros de altura, presa há cinco dias. O local era de difícil acesso, em mata fechada, por isso moradores até tentaram fazer o resgate anteriormente por conta própria, mas não conseguiram.

Imagens do resgate, realizado no dia 28 de abril. (Reprodução/Redes Sociais)

No dia anterior ao resgate, a equipe foi ao local fazer reconhecimento da área com drone, para identificar onde exatamente o animal estava. Após uma trilha em meio à mata fechada, uma militar desceu o paredão com o apoio de cordas, e conseguiu resgatar Casca de Bala.

Os agentes não identificaram os donos da cadela, por isso ela ficou aos cuidados de moradores das comunidades que acionaram o CBMES. Segundo o sargento, o animal estava bem, apenas com fome e sede.

