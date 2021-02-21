Bombeiros encontram corpo de adolescente que sumiu em rio de Fundão

Depois de quase dois dias de buscas, o corpo do adolescente de 14 anos que sumiu em um rio de Fundão foi encontrado na manhã deste domingo (21). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada por volta das 7 horas, na região da Praia Grande, perto do local onde havia desaparecido.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o cadáver, encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML). Familiares já fizeram o reconhecimento e confirmaram se tratar do jovem, que desapareceu ao tentar atravessar o curso d'água na tarde da última sexta-feira (19), com dois amigos.
No dia do desaparecimento, equipes dos Bombeiros especializadas em mergulho já haviam feito buscas pelo rapaz. No sábado (20), o trabalho recomeçou por volta das 6h40 e seguiu até o início da noite.