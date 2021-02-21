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Apenas 14 anos

Bombeiros encontram corpo de adolescente que sumiu em rio de Fundão

Jovem desapareceu na região da Praia Grande na última sexta-feira (19) quando tentava atravessar a nado o corpo d'água

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 fev 2021 às 12:37
Vista aérea de Nova Almeida e Praia Grande
Jovem desapareceu perto da ponte que liga Nova Almeida (Serra) e Praia Grande (Fundão) Crédito: Luciney Araújo
Depois de quase dois dias de buscas, o corpo do adolescente de 14 anos que sumiu em um rio de Fundão foi encontrado na manhã deste domingo (21). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada por volta das 7 horas, na região da Praia Grande, perto do local onde havia desaparecido.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o cadáver, encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML). Familiares já fizeram o reconhecimento e confirmaram se tratar do jovem, que desapareceu ao tentar atravessar o curso d'água na tarde da última sexta-feira (19), com dois amigos.
Em Fundão
Familiares e amigos do jovem aguardaram informações à beira do rio Crédito: Antônio Carlos Aprigio
No dia do desaparecimento, equipes dos Bombeiros especializadas em mergulho já haviam feito buscas pelo rapaz. No sábado (20), o trabalho recomeçou por volta das 6h40 e seguiu até o início da noite.
De acordo com informações de familiares e amigos, o adolescente sumiu enquanto nadava no trecho do rio que fica debaixo da ponte que liga os municípios de Fundão e Serra. Angustiados, eles permaneceram durante horas às margens do curso d'água, aguardando por notícias.

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