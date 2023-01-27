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Chuva no ES

Bom Jesus do Norte decreta situação de emergência após enchente

Entre outras medidas, decreto autoriza convocação de voluntários e dispensa licitações para aquisições de bens necessários ao atendimento a emergências, no prazo máximo de um ano
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2023 às 14:22

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 14:22

Rio transborda e alaga ruas em Bom Jesus do Norte Crédito: Bruna Hemerly
Para recuperar os danos causados pela chuva em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, e ajudar as famílias atingidas pela enchente que atingiu o município nesta semana, a prefeitura decretou, nesta quinta-feira (26), situação de emergência, considerando que 1,8 mil pessoas precisaram deixar suas casas por conta da situação.
O decreto é válido por 180 dias a partir da data de publicação e, com ele, a prefeitura fica autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais para atuarem sob o comando da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. O documento também autoriza a convocação de voluntários e dispensa licitações para aquisições de bens necessários ao atendimento da situação de emergência no prazo máximo de um ano.
Na enchente que atingiu a cidade na última terça-feira (24), 1.832 pessoas ficaram desalojadas e 19 seguem desabrigadas. O Rio Itabapoana chegou a 5,30 metros acima da normalidade e, no interior do município, estradas sofreram danos com quedas de barreiras.
Nesta sexta-feira (27), segundo a prefeitura, não há mais desalojados ou desabrigados. Uma força tarefa foi mobilizada para realizar a limpeza da cidade e das casas. O município continua em alerta vermelho, acima da cota de transbordo (na marca de 1,30) e ainda há quintais com água.

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