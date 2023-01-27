Bom Jesus do Norte decreta situação de emergência após enchente

O decreto é válido por 180 dias a partir da data de publicação e, com ele, a prefeitura fica autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais para atuarem sob o comando da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. O documento também autoriza a convocação de voluntários e dispensa licitações para aquisições de bens necessários ao atendimento da situação de emergência no prazo máximo de um ano.