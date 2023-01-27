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Solidariedade

Cachoeiro se mobiliza para ajudar famílias atingidas pela chuva em Mimoso

iniciativa é voltada a arrecadar doações que vão desde roupas até alimentos para as pessoas diretamente afetadas pelos temporais no município da região; veja onde e como doar
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:25

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:25

Várias famílias ficaram prejudicadas com os alagamentos provocados pela chuva em Mimoso do Sul
Várias famílias ficaram prejudicadas com os alagamentos provocados pela chuva em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta
O Sul do Espírito Santo sofre há dias com as consequências dos temporais que atingem a região, especialmente nas cidades de Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte. Diante do cenário de destruição e prejuízos aos atingidos, uma ação de solidariedade em Cachoeiro de Itapemirim foi iniciada para ajudar aos necessitados e afetados. 
Alguns locais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão arrecadando doações para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas nesta semana em Mimoso do Sul. Confira a seguir quem está colaborando e quais são os pontos de arrecadação:

Unimed Sul Capixaba

A Unimed Sul Capixaba está arrecadando doações para serem encaminhadas aos atingidos, com três pontos de coleta em Cachoeiro de Itapemirim. Podem ser doados água potável, produtos de limpeza e higiene, alimentos não perecíveis, cobertores e roupas.
Pontos de arrecadação:
  • Recepção da Operadora (Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 46, ao lado da padaria Top);
  • Recepção Hospital Materno-Infantil (Praça Gilberto Machado, 7, na recepção do Pronto Atendimento);
  • Recepção Hospital Unimed (rodovia Cachoeiro x Safra).
As doações podem ser entregues até terça-feira (31), de 8h as 19h. No Hospital Materno-Infantil e no Hospital Unimed também é possível doar durante o fim de semana.

Câmara Municipal

A arrecadação da Câmara Municipal de Cachoeiro começou nesta quinta-feira (26) e podem ser feitas de 7h as 18h. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e água potável. A expectativa é que o recolhimento continue até semana que vem.
Ponto de arrecadação:
  • Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro, em Cachoeiro.

Academia Atletas

Já a Academia Atletas está recebendo roupas, alimentos, água etc. As doações podem ser feitas de 6h a 22h até o dia sábado (28), porque é quando os materiais serão levados pra Mimoso do Sul.
Ponto de arrecadação:
  • Na academia que fica na R. Hugo Zago Filho, 19 - Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim;
  • Na academia que fica na Av. Jones dos Santos Neves, 1372/1442 - Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim;
  • Na academia que fica na  Av. Jones dos Santos Neves - Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim.

Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim

Os interessados podem contribuir doando água potável, material de limpeza e higiene pessoal, alimentos. Também é possível contribuir por meio do Pix da Cáritas Diocesana, a chave é CNPJ: 07.562.421/0001-55
Ponto de arrecadação:
  • Cáritas Diocesana: Rua Irmã Giovanna Menechini, nº 263 – Marbrasa, próximo ao Sest Senat;
  • Lar João XXIII: Rua Antônio Ganhoto, nº 55 – Aquidaban, ao lado da igreja São Sebastião;
  • Telefone de contato: 28 999054949 / 28 35227802.

Paróquia São José em Mimoso do Sul

A Paróquia São José em Mimoso do Sul mobiliza uma campanha de solidariedade junto a “Obra Social São José Operário”. A iniciativa visa arrecadar doações e recursos para a compra de alimentos não perecíveis, água, leites em pó, roupas, fraldas infantis e adultas, lençóis, cobertores, móveis, produtos de higiene e medicamentos.
A doação também pode ser feita pelo Pix. A chave é: [email protected].
Ponto de arrecadação:
  • Paróquia São José, na Rua São Jose, 75, Centro, em Mimoso do Sul.

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