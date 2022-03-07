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Ensino superior

Bolsas de mestrado e doutorado da Fapes são reajustadas; veja os novos valores

A nova tabela foi publicada no Diário Oficial. Foram atualizados valores das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para estudos no Brasil
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 mar 2022 às 15:15

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:15

Estudo para concurso público
Novos valores das bolsas já estão vigentes Crédito: Freepik
governo do Estado aumentou os valores para bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A mudança é válida somente para quem faz pesquisas no Brasil.
A nova tabela foi publicada na sexta-feira (4) no Diário Oficial do Espírito Santo. De acordo com o documento, cada estudante no nível de mestrado que tem a bolsa recebia R$ 1.850 e agora passará a receber R$ 2.100.
Para quem deseja ou já executa uma pesquisa de doutorado, o valor saltou de R$ 2.700 para R$ 3.050. Já para quem faz pós-doutorado, os recursos foram atualizados de R$ 4.510 para R$ 5.200
Como justificativa para alteração, o governo considera que as bolsas custeadas pela Fapes estão desde maio de 2020 sem reajuste e que a inflação medida nesse período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) resultará numa perda superior a 16% de seu poder de consumo em março de 2022.
"Os investimentos em pesquisa científica, tecnológica e inovação são potenciais para o desenvolvimento econômico, social e político do mundo e que pesquisadores e pós-graduandos são protagonistas deste processo de desenvolvimento", diz um trecho do documento publicado no Diário.

Arquivos & Anexos

Tabela com valores das bolsas da Fapes

A nova tabela foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial
Tamanho do arquivo: 447kb
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As bolsas da Fapes são ofertadas em editais ou resoluções específicos, mediante sua publicação. A concessão da cota bolsas da Fapes poderá estar vinculada a programas institucionais (como programas de pós-graduação, programas de iniciação científica, instituições de ensino e pesquisa, por exemplo) ou a projetos de pesquisa.

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