Bolsas de mestrado e doutorado da Fapes são reajustadas; veja os novos valores

Novos valores das bolsas já estão vigentes Crédito: Freepik

governo do Estado aumentou os valores para bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A mudança é válida somente para quem faz pesquisas no Brasil

A nova tabela foi publicada na sexta-feira (4) no Diário Oficial do Espírito Santo. De acordo com o documento, cada estudante no nível de mestrado que tem a bolsa recebia R$ 1.850 e agora passará a receber R$ 2.100.

Para quem deseja ou já executa uma pesquisa de doutorado, o valor saltou de R$ 2.700 para R$ 3.050. Já para quem faz pós-doutorado, os recursos foram atualizados de R$ 4.510 para R$ 5.200.

Como justificativa para alteração, o governo considera que as bolsas custeadas pela Fapes estão desde maio de 2020 sem reajuste e que a inflação medida nesse período pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) resultará numa perda superior a 16% de seu poder de consumo em março de 2022.

"Os investimentos em pesquisa científica, tecnológica e inovação são potenciais para o desenvolvimento econômico, social e político do mundo e que pesquisadores e pós-graduandos são protagonistas deste processo de desenvolvimento", diz um trecho do documento publicado no Diário.

Arquivos & Anexos Tabela com valores das bolsas da Fapes A nova tabela foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial Tamanho do arquivo: 447kb Baixar