Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja como lidar

"Birras" de criança se tornaram mais comuns durante a pandemia?

A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, explica que, assim como os adultos, as crianças apresentaram maiores alterações emocionais com o "novo normal"

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:34

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:34
Criança gritando com as mãos nos ouvidos
Criança fazendo pirraça: os pequenos percebem quando algo não está fluindo do modo normal Crédito: shutterstock
A pirraça  ou “birras” fazem parte da realidade de muitos pais de crianças nas idades mais novas. Mas, com a presença constante das famílias em casa, a situação tem sido mais frequente durante a pandemia. Isso porque os pequenos ficam em casa por muito mais tempo e acabam entediadas, frustradas e, muitas vezes, nervosas por não entenderem a situação diferente da que estavam acostumadas. Adriana Müller, psicóloga e comentarista do quadro “CBN e a Família”, da CBN Cotidiano, explica que até mesmo as crianças pequenas percebem o entorno e sabem que algo não está fluindo do modo normal.
Segundo a psicóloga, a ausência das atividades comuns em função da pandemia – que exige distanciamento social – não tem frustrado apenas os adultos, mas também as crianças. “ Os pequenos não têm maturidade cognitiva e psicológica para lidar com as percepções do dia a dia. Por esse motivo, motivo não sabem expressar seus sentimentos como os adultos e acabam fazendo a 'birra' com os pais”, destaca.
Adriana Müller ressalta que as crianças precisam de atenção, compreensão, além de uma paciência redobrada durante esse período. “(o momento) Exige bastante dos pais e das crianças também, mas é preciso. Ajude seu filho a entender o que ele está sentindo, converse bastante e o ajude a dar nomes aos sentimentos, como explicar se ele está com medo, triste ou cansado”, explica a psicóloga.
Ela destaca que o passo principal para esse momento excepcional na vida de todos é aceitar que a criança está passando por um grande processo de desenvolvimento e, como todos os outros, ele não vem facilmente. “É um processo que tomaria mais tempo, mas com a pandemia os sentimentos vêm em uma grande avalanche, um sobre o outro”, salienta.
Após acolher a criança, a psicóloga afirma que também é preciso desviar o foco da situação que gera a raiva. “No momento de um ataque de pirraça, quando a criança não conseguir se acalmar para ouvir, uma dica é distraí-la de alguma maneira, com música, brinquedos ou até colo. Às vezes, tudo que ela quer é um abraço com o sentimento de 'vai ficar tudo bem'", conclui. 

DICAS PARA LIDAR COM AS "BIRRAS" DOS PEQUENOS NA PANDEMIA:

Desviar o foco da situação

Quando as crianças pequenas começam a chorar, é preciso analisar se os comportamentos podem ter relação com a dificuldade delas em serem compreendidas. Por isso, é preciso tentar, com uma maior atenção e calma, entender os motivos por trás das frustrações. 
Ao manter uma rotina e cumprir com as principais atividades como, por exemplo, a hora de brincar, das refeições, do sono e os horários de estudar, os pequenos terão uma vida mais equilibrada, além de contribuir para a diminuição da ansiedade.
Procure manter a calma, tentando entender a vontade da criança e ir acalmando-a gradualmente. Além disso, mudar a atenção com brincadeiras e atividades lúdicas também ajudam na distração. 
A psicóloga Adriana Müller finaliza explicando que tentar aproximar crianças – com segurança e higiene necessárias – de outros amigos e familiares da mesma idade também é uma maneira de distraí-las e, ao mesmo tempo, uma forma de contribuição para o seu convívio e bem-estar social.
"Encontrar com os amiguinhos ou primos que também estão seguindo o isolamento à risca, com as medidas de segurança, é uma forma da criança, por algumas horas, se distrair da rotina e dos momentos 'muito iguais' em casa, além de aprender e estimular o seu lado mais social com o mundo", conclui. 

Veja Também

Dez dicas para ajudar as famílias nas aulas on-line das crianças

A pandemia e seus efeitos nos transtornos psiquiátricos em crianças

Como conversar sobre a morte com as crianças?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano crianca Família Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados