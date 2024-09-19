Bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha serão de graça domingo (22)

Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Crédito: Divulgação

Amantes do pedal poderão usar as bicicletas do Bike Vitória e BikES, em Vila Velha, gratuitamente, no próximo domingo (22), como forma de celebrar o Dia Mundial sem Carro. O mês de setembro é dedicado à mobilidade urbana no Brasil, e esse dia de bike liberada é justamente para conscientizar a população sobre a importância de se diminuir a poluição provocada pelo alto índice de veículos nas ruas.

Para ter acesso ao benefício, basta fazer o download do app ‘Bike Vitória’, para usar na Capital, ou ‘BikES’, para usar tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Os aplicativos estão disponíveis para iOs como para Android. Depois de baixar, será solicitado ao usuário o registro de um cartão de crédito para pagamento. Não haverá desconto para o uso no dia 22. Nos outros dias, porém, a utilização dos serviços será pago.

Passo a passo para usar o serviço

Baixe gratuitamente o aplicativo Bike Vitória ou BikES;

Digite o número da estação que deseja retirar a bicicleta;



Digite o número da posição da bicicleta escolhida;



Confirme a operação e puxe a bicicleta quando a luz verde estiver acesa e o sinal sonoro for emitido.



O passe diário será gratuito apenas no dia 22 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial sem Carro.



Valores

Passe diário: R$ 8,00 (válido por 24h)

Passe mensal: R$ 18,00 (válido por 30 dias)



Passe anual: R$ 120,00 (válido por 1 ano)



Clientes Unimed Vitória e Sicoob têm 10% de desconto na tarifa.



Regras do uso da bicicleta

As estações de compartilhamento funcionam todos os dias, de 6h às 23h para retirada de bicicletas e 24h por dia para devolução;

Se, ao retirar a bike, o usuário perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma tarifa.



A bike pode ser usada por até 75 minutos consecutivos. Após esse período, é preciso dar um intervalo de pelo menos 10 minutos para retirar novamente uma bicicleta para uma nova viagem;



Viagens com duração de mais de 75 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00 a cada 30 minutos excedentes;



As bicicletas podem ser entregues em qualquer estação. Se ao retirar em Vila Velha, quiser entregar em Vitória, é possível, e vice-versa;



A retirada só é permitida na cidade em que o cliente adquirir o passe.



A devolução da bicicleta pode ser realizada em qualquer estação disponível, 24 horas por dia. Escolha uma posição livre, encaixe a bicicleta e verifique se ela está devidamente travada. Se a estação estiver sem espaço para a sua bicicleta, ligue para a Central de Atendimento ao Usuário: 4003 4704.



Reflexos da diminuição dos carros na rua

O setor de transportes é um dos maiores responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono (CO2), segundo relatório "Situação Global do Transporte e Mudança Climática Global”, da ONU. Mas os benefícios de trocar o automóvel pela "magrela" vão além do cuidado com o meio ambiente.

"O uso da bicicleta contribui para a redução do trânsito e da poluição, mas também promove uma vida mais ativa e saudável à população. Em tempos em que a sustentabilidade se torna cada vez mais urgente, iniciativas como o Bike Vitória e o BikES são exemplos de que é possível transformar a mobilidade urbana em um modelo mais inclusivo e sustentável”, destaca Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel, responsável pela administração das bicicletas compartilhadas nas duas cidades da Grande Vitória.