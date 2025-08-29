Tristeza

Bebê de um ano morre com meningite pneumocócica em Cariacica

Morte de Martin Balbi Mariani Meyer Miertschink gerou comoção; segundo o pai do menino, o pequeno sempre teve boa saúde e estava com a vacinação em dia

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:41

Criança morreu de meningite na terça-feira (29) Crédito: Acervo pessoal

Um bebê de um ano morreu na última terça-feira (26) em Cariacica, na Grande Vitória, após complicações de meningite pneumocócica. A morte de Martin Balbi Mariani Meyer Miertschink gerou comoção. O pai do menino, o engenheiro civil Michel Meyer Miertschink, contou à reportagem de A Gazeta que o filho sempre teve boa saúde e estava com a vacinação em dia.

Nosso filho sempre teve saúde plena e recebeu a Pneumo 15, Meningo B e ACWY, além do esquema vacinal completo. Sempre tivemos todo o cuidado do mundo com ele Michel Meyer Miertschink Engenheiro civil, pai de Martin

Michel explicou que não sabe como identificar os sintomas da meningite meningocócica, mas afirmou que ele e a esposa sempre ficaram atentos a qualquer sinal de doença no bebê. “A única coisa que sabemos é que sempre que ele apresentou sinais de alguma doença levamos ao médico e, se necessário, ao hospital. Acredito que é isso que precisa ser feito”, disse.

O engenheiro civil reforçou a importância do apoio que a família vem recebendo nesse momento difícil e afirmou que a fé tem sido fundamental para enfrentar a perda do filho, que havia acabado de completar um ano.

Temos a certeza de que amamos nosso filho de maneira incondicional, que demos a ele os melhores cuidados e que tudo que poderia ser feito foi feito. Temos a certeza de que ele está junto a Deus Pai, e isso nos conforta e nos dá forças para continuar em frente Michel Meyer Miertschink Engenheiro civil, pai de Martin

Como a família de Michel é de Domingos Martins, notas de pesar pelo falecimento de Martin foram divulgadas pela prefeitura e também pela Câmara do município da Região Serrana – já que o menino era neto de Beatriz Meyer Miertschink, ex-servidora do órgão legislativo.

Prefeitura de Cariacica ressalta importância da vacinação

A Prefeitura de Cariacica informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), que não há recomendação do Ministério da Saúde para uso de quimioprofilaxia (medicamentos preventivos) em pessoas que tiveram contato com o paciente. A pasta orienta que, ao surgirem sinais e sintomas característicos da doença, é necessário procurar atendimento médico.

Como medida de prevenção, a Semus reforça a importância da vacinação do calendário nacional de imunização, disponível nas Unidades Básicas de Saúde do município. Entre os imunizantes, estão:

Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. Vacina Pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae , incluindo meningite.

protege contra doenças invasivas causadas pelo , incluindo meningite. Vacina Pentavalente: protege contra doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B.

protege contra doenças invasivas causadas pelo sorotipo B. Além de vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Sintomas da meningite bacteriana

O Ministério da Saúde informa que a meningite bacteriana é geralmente grave e apresenta sintomas como febre, dor de cabeça e rigidez de nuca. Outros sinais podem incluir mal-estar, náusea, vômito, fotofobia (sensibilidade à luz) e confusão mental.

Em bebês, alguns sintomas podem estar ausentes ou ser difíceis de perceber. O bebê pode ficar irritado, vomitar, alimentar-se mal, parecer letárgico ou irresponsivo a estímulos, além de apresentar a fontanela (moleira) protuberante ou reflexos anormais.

Na septicemia meningocócica (meningococcemia), uma infecção na corrente sanguínea causada pela bactéria Neisseria meningitidis, além dos sintomas citados, podem ocorrer fadiga, mãos e pés frios, calafrios, dores intensas nos músculos, articulações, peito ou abdômen, respiração rápida, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta