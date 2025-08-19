Home
Bebê de motorista e cobradora ganha festa em ônibus do Transcol

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:07

Danilo Junior se fantasiou de motorista de ônibus e embarcou na linha “próxima parada, 1 ano”

Celebrar mês a mês a vida de um bebê até o primeiro ano de idade tem sido cada vez mais comum entre as famílias, e as comemorações normalmente são temáticas, com nenéns fantasiados — seja de personagens infantis, de filmes ou até memes. Mas o pequeno Danilo Júnior, de Vitória, no Espírito Santo, ganhou uma festa mais inusitada: "mesversário no busão". Com papai motorista e mamãe cobradora, o pequeno teve um ônibus do Transcol só para ele, com direito a uniforme de condutor profissional e nome estampado no letreiro do coletivo. [ Veja vídeo acima ]

O pai Danilo trabalha na linha 310 (Santo André x Jardim Camburi), e resolveu fazer a comemoração do filho no ponto final do bairro Maria Ortiz, na Capital capixaba. A mãe Ana Paula Gomes trabalha como cobradora de ônibus e também apoiou a ideia. "Decidimos fazer a comemoração no coletivo, pois ele gosta de ver, além de ser uma grande paixão minha. Às vezes, minha esposa o leva para andar de ônibus comigo", contou.

O motorista reforçou que tudo foi feito fora do itinerário da linha para não atrapalhar o serviço de transporte público. Além disso, o momento foi autorizado pela empresa responsável pelo ônibus. Nas imagens cedidas pelos pais, o menino aparece de uniforme, sentado no banco do motorista e até simula (de brincadeira, claro) dirigir o veículo. O letreiro do ônibus seguiu uma rota diferente, com os dizeres: "Próxima parada, 1 ano". 

Bebê comemora "mêsversário" em ônibus do Transcol

Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal
Danilo Junior no "mêsversário", com o tema Transcol por Arquivo Pessoal

Os pais do menino são de Nanuque, em Minas Gerais, e moram no Espírito Santo há três anos, quando vieram para Vitória a trabalho — e hoje ganham a vida  juntos, na mesma empresa de ônibus que fornece o serviço do Transcol. "Eu era motorista de fretamento em Minas Gerais para uma usina de álcool. Lá que nos conhecemos. Ela trabalhava na balança e eu fazia o transporte de passageiros", contou.

Danilo Junior completará um aninho no dia 16 de setembro, e já teve 'mesversários' com temas mais comuns como Superman, Chaves, flamenguista e até soldado.

Outros "mêsversários" de Danilo Junior Crédito: Arquivo Pessoal

E o tema do primeiro aniversário do menino já está definido: "Bento e Totó", o desenho animado que Danilo Junior mais gosta.

