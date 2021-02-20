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Banhistas encontram lesmas na areia da praia de Jacaraípe, na Serra

Apesar do estranhamento, de acordo com a prefeitura do município, a espécie não representa risco aos seres humanos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2021 às 20:32

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 20:32

A praia de Jacaraípe, na Serra, registrou um grande movimento de pessoas
A praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
Nesta sexta-feira (19), moradores de Jacaraípe, na Serra, relataram a presença de grande quantidade de lesmas em praias da região. Apesar do estranhamento, de acordo com a prefeitura do município, a espécie não representa risco aos seres humanos.
Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra (PMS) informou, por meio da  Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que as lemas se chamam Aplysia e estão em fase de reprodução. Nesta fase, elas vêm para a beira do mar fazer a desova.
Lesmas na praia de Jacaraípe
Lesmas na praia de Jacaraípe Crédito: Reprodução
Também segundo a PMS, o acúmulo dos moluscos no verão provavelmente é devido ao maior desenvolvimento nesse período. "Elas são naturais das regiões costeiras e apareceram de forma natural trazidas pela maré. As pessoas podem usar a praia normalmente", afirmou o órgão.
O Batalhão da Polícia Ambiental (BPMA) também foi acionado e orientou ao cidadão que busque o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental do município.
Banhistas encontram lesmas na areia da praia de Jacaraípe, na Serra

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