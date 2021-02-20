Banhistas encontram lesmas na areia da praia de Jacaraípe, na Serra

A praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

Nesta sexta-feira (19), moradores de Jacaraípe, na Serra, relataram a presença de grande quantidade de lesmas em praias da região. Apesar do estranhamento, de acordo com a prefeitura do município, a espécie não representa risco aos seres humanos.

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Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra (PMS) informou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que as lemas se chamam Aplysia e estão em fase de reprodução. Nesta fase, elas vêm para a beira do mar fazer a desova.

Lesmas na praia de Jacaraípe Crédito: Reprodução

Também segundo a PMS, o acúmulo dos moluscos no verão provavelmente é devido ao maior desenvolvimento nesse período. "Elas são naturais das regiões costeiras e apareceram de forma natural trazidas pela maré. As pessoas podem usar a praia normalmente", afirmou o órgão.

O Batalhão da Polícia Ambiental (BPMA) também foi acionado e orientou ao cidadão que busque o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental do município.