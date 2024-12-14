Balões e aplausos na despedida de menino morto após agressão em escola no ES

Desde o dia da agressão, na última segunda-feira (9), ele vinha reclamando de dores e, devido a gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitoria, onde não resistiu e morreu na noite da última quinta-feira (12). O velório foi aberto ao público e começou no fim da noite de sexta-feira (13), na Igreja Assembleia. Muitos amigos e familiares estiveram no local para se despedir de Luiz Fernando.

Mãe do menino, Adriana Augusta Verli disse que agora está apegada à fé. Para ela, o pior agora vai ser estar em casa sem o filho. “Ele morava com a gente. Então, sempre tem aquele momento que você sabia tudo o que seu filho queria: 'Mãe, pega isso... mãe, pega aquilo...' Então, toda hora você convivia com ele”, disse a dona de casa, emocionada, em entrevista ao repórter da TV Gazeta Matheus Passos.

Pai de Luiz Fernando, o lavrador Gerson Verli também demonstra dor pela perda do filho. “Eu estou só na saudade. É uma coisa triste. Não desejo para pai nenhum o que aconteceu com meu filho, essa dor”, lamentou.

O cortejo de veículos seguiu do templo até o cemitério municipal de Ibatiba por volta das 10 horas deste sábado (14). Sob aplausos, muita emoção e uma homenagem com balões, Luiz Fernando foi sepultado.

A família agora só quer que a justiça seja feita. “O que eles fizeram com o meu filho foi covardia. Duas crianças bateram em um menino de 10 anos. Foi covardia. A escola em momento nenhum prestou socorro, não me avisou da briga nem nada. Então, foi covardia mesmo. Eu vou brigar na justiça para isso”, afirmou Adriana, mãe do Luiz.

Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos, morreu após ser agredido na escola Crédito: Acervo familiar

Morte após agressão em escola de Ibatiba

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a irmã de Luiz, Samira Verli, detalhou que o menino estava almoçando na escola quando dois alunos mais velhos chegaram. "Um pegou pelo pescoço e outro já começou a bater. A irmã dele, de 8 anos, viu tudo e disse que bateram nele durante bastante tempo, depois colocaram ele de castigo, ele reclamou de dor, mas não fizeram nada", desabafou. A parente ainda afirmou que a irmã mais nova de Luiz chamou a diretoria, mas nada foi feito.

Ela disse também que os pais não foram acionados. "Ele chegou em casa chorando de dor, a mãe dele levou no Pronto Atendimento duas vezes e liberaram ele para casa apenas com medicação para dor, mas como ele passou a noite toda gritando de dor, ela voltou com ele na manhã de terça-feira, quando exigiu uma radiografia e descobriram a vértebra da coluna quebrada", declarou Samira.

Transferência para Vitória

Ainda segundo a irmã, após a descoberta da lesão na coluna, o menino foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. "Descobriram que os rins e o fígado tinham parado, houve uma infecção muito forte, tentaram fazer hemodiálise, mas ele teve uma parada cardíaca. Ele já estava entubado, tentaram estabilizar durante o dia, porém sem sucesso, às 20h30 de quinta-feira ele veio a falecer."

Suspeita de bullying

Prima de Luiz, Alzerina Maria Verly Ferreira comentou que a família acredita que as agressões tenham sido cometidas por bullying. "Ele sempre sofreu bullying devido a um problema no olho", afirmou.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia Regional de Ibatiba iniciou as investigações após tomar conhecimento do fato pelas redes sociais. Não houve registro formal deste fato ou fato anterior de violência envolvendo a criança. Não há outros detalhes da investigação a serem divulgados, no momento".

O que diz a prefeitura