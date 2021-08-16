Baleia-jubarte é encontrada morta no mar de Marataízes; veja vídeo

O corpo da baleia apareceu próximo à praia, já em estado avançado de decomposição. Guardas vidas avistaram o animal e foram até o local de barco. Com a força da maré, o mamífero encalhou na Praia do Xodó. Veja vídeo:

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Após a coleta de dados e materiais, a baleia encontrada em Marataízes nesta segunda foi enterrada pela prefeitura. “Este ano está atípico, pois há um número elevado dessa espécie morrendo. Parecem não estar fazendo a latitude completa. Desde o início do ano, mais de 100 animais foram encontrados mortos e isso acende um alerta. O final de agosto e de setembro há maior concentração desses animais em nossa costa”, explica o diretor-executivo do Instituto Orca.