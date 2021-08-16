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Animal jovem

Baleia-jubarte é encontrada morta no mar de Marataízes; veja vídeo

O mamífero já estava em estado avançado de decomposição. Segundo o Instituto Orca, trata-se de um animal jovem, com mais de seis metros e pesando mais de 12 toneladas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 20:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2021 às 20:04
Baleia é encontrada morta em praia de Marataízes
Baleia é encontrada morta em praia de Marataízes Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Marataízes
Uma baleia da espécie jubarte foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (16), boiando na Praia Central de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A prefeitura informou que acionou o Instituto Orca, organização não-governamental (ONG) que atua em estudos e preservação do mamífero no Estado.
O corpo da baleia apareceu próximo à praia, já em estado avançado de decomposição. Guardas vidas avistaram o animal e foram até o local de barco. Com a força da maré, o mamífero encalhou na Praia do Xodó. Veja vídeo:
Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, trata-se de um animal jovem, com cerca de seis metros e pesando mais de 12 toneladas. Ele afirma que essa é a terceira baleia-jubarte encontrada morta no litoral capixaba desde a última sexta-feira (13), quando uma foi localizada em Guarapari. No sábado (14), um mamífero da espécie apareceu morto em Marobá, em Presidente Kennedy.
Após a coleta de dados e materiais, a baleia encontrada em Marataízes nesta segunda foi enterrada pela prefeitura. “Este ano está atípico, pois há um número elevado dessa espécie morrendo. Parecem não estar fazendo a latitude completa. Desde o início do ano, mais de 100 animais foram encontrados mortos e isso acende um alerta. O final de agosto e de setembro há maior concentração desses animais em nossa costa”, explica o diretor-executivo do Instituto Orca.

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