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Avião voando baixo chama a atenção de moradores de Vitória

No início da tarde desta sábado (11) algumas pessoas ficaram intrigadas ao ver uma aeronave sobrevoando áreas no entorno do aeroporto por horas e em círculos. Veja explicação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 set 2021 às 20:34

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 20:34

Sites específicos em monitoramento de voos registraram a rota diferente que a aeronave fez no céu de Vitória
Sites específicos em monitoramento de voos registraram a rota diferente que a aeronave fez no céu de Vitória Crédito: Reprodução/Flight Radar 24 e Lucas Fasolo
Uma aeronave sobrevoando em círculos e em baixa altitude o Aeroporto de Vitória na tarde deste sábado (11) intrigou os moradores da Capital, que cogitaram tratar-se até mesmo de um avião com dificuldades para pousar, como ocorreu recentemente.
Em sites especializados em monitoramento em tempo real, como o Flight Radar 24, a aeronave apareceu "rabiscando" o céu em um percurso completamente diferente das aproximações ou decolagens comumente registradas em Vitória.
Questionada, a Zurich Airport Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Vitória, esclareceu que não houve problemas com a aeronave.  O que foi observado pelos capixabas nada mais é que um procedimento padrão de aferição de rotina dos equipamentos do aeroporto. A mesma ação aconteceu em 18 de junho.
O procedimento foi feito pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), organização militar do Comando da Aeronáutica responsável pela inspeção e aferição de todos os auxílios à navegação aérea do Brasil.
A Força Aérea Brasileira (FAB) reforçou que a prática tem como objetivo garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
A aeronave utilizada pelo grupo é um Legacy 500 – denominado na FAB como IU-50. O modelo é usado para voos de inspeção e, na prática, atesta se os dados fornecidos pelos equipamentos de auxílios à navegação instalados dentro e fora dos aeroportos são confiáveis.
“A inspeção verifica a qualidade dos sinais destes equipamentos em voo, fazendo análises, medições e, quando necessário, correções para que atendam aos parâmetros previstos.”
Aeronave utilizada é um Legacy 500 – denominado, na Força Aérea Brasileira (FAB) como IU-50
Aeronave utilizada é um Legacy 500 – denominado, na Força Aérea Brasileira (FAB) como IU-50 Crédito: Reprodução/Força Aérea Brasileira

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