Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Aulas presenciais no ES ficam suspensas até o dia 31 de julho

A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 11:50

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:50

Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas
Aluno em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha
governo do Estado decidiu manter a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 de julho. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Espírito Santo. De acordo com o documento, o objetivo é contribuir com o isolamento social, evitar aglomerações e conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19).
"Fica mantida a suspensão:  das aulas presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, inclusive cursos livres, das redes de ensino públicas e privada, até o dia 31 de julho de 2020; das atividades de cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins, até dia 31 de julho de 2020, exceto cinemas no formato drive-in", diz  trecho do decreto nº 4683, de 30 de junho.
As atividades presenciais na rede pública estão suspensas desde o dia 17 de março. Em abril, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) implantou o Programa Escolar, pelo qual estudantes têm aulas remotas. A partir desta quarta-feira, a frequência às atividades remotas passará a ser contabilizada. A medida vale para todos os alunos que estão participando do Programa Escolar.
Assim como a frequência, a carga horária de atividades também passou a ser computada. Professores ainda vão poder medir o nível de aprendizado adquirido por seus alunos nos meses anteriores. Se o conhecimento for comprovado, as horas cumpridas também vão ser validadas. O governo prevê ainda formação de professores e adequação do currículo.
Mesmo com o retorno condicionado ao controle da doença em solo capixaba, as escolas particulares receberam uma cartilha com protocolos que deverão ser adotados para que possam retomar as atividades presenciais. O documento foi elaborado pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), a partir de uma orientação nacional, e prevê tanto medidas relacionadas à saúde, para prevenir a disseminação do coronavírus, quanto pedagógicas.

Veja Também

Por causa da pandemia, Ensino Médio pode ganhar um quarto ano em 2021

Presença, prova e aula. Tire dúvidas sobre o ensino na rede estadual do ES

Aulas no ES: saiba o que escolas públicas e particulares preparam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados