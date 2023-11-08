Jovem que perdeu Enem por atraso de um minuto ganha bolsa de estudos no ES

Depois de um ano de estudos, Bredley Bremenkamp Barbosa, de 19 anos, estava confiante para fazer a prova do Enem, no último domingo (5). A meta era buscar aprovação para cursar Administração. Morador de São Pedro, em Vitória, o estudante saiu de casa por volta das 11 horas, mais de duas horas antes do início do teste. Mas o ônibus demorou. Para piorar, nenhum carro de aplicativo aceitou sua chamada. O tempo foi passando e ele precisou correr para chegar ao local do exame, em Monte Belo, também na Capital. Apesar de todo o esforço, por apenas um minuto de atraso, o jovem encontrou o portão fechado e não conseguiu realizar a prova. A reação imediata foi de decepção, como não poderia deixar de ser.

Essa história, porém, vai ganhar um final feliz. O drama de Bredley, registrado por A Gazeta no domingo (5) , comoveu Marcella Feliz, gestora de Polos EAD da Multivix. E a faculdade ofereceu uma bolsa de 100% no curso de Administração que ele tanto queria.

Marcella relatou que conseguiu encontrar o estudante, através do dono de um perfil sobre a Grande São Pedro em uma rede social. Ryan Gouveia fez um vídeo procurando pelo jovem e conseguiu achá-lo por meio de conhecidos.

"Conversei com Bredley e perguntei se tinha interesse em uma bolsa de 100% no curso de Administração. Conversei com a mãe dele também. Ela disse que o filho estava triste em casa, desanimado. Agora, fico feliz em poder ajudar a dar um novo ânimo ao jovem e à família dele" Marcella Feliz - Gestora de Polos EAD da Multivix

Bredley Bremenkamp Barbosa ganhou bolsa de estudos em faculdade após atraso no Enem Crédito: Fernando Madeira

No último ano, vivendo com a mãe, o irmão e um tio, Bredley adaptou-se a uma rotina de estudos online que o manteve ocupado de segunda-feira a sábado, além de alguns domingos, quando aulas extras eram necessárias. Entre suas pesquisas em busca de um curso que o cativasse, Administração se destacou como a escolha mais atraente. Embora tenha enfrentado uma rotina intensa, o jovem encarou o desafio com entusiasmo, destacando que sua jornada de aprendizado proporcionou-lhe valiosos conhecimentos.

A bolsa de estudos chega, então, como uma recompensa para Bredley, que relembrou o drama vivido no último domingo (5), quando não conseguiu fazer a prova do Enem.

"Saí de casa duas horas antes. Os ônibus demoraram muito para passar. Chamei vários motoristas de aplicativo, mas nenhum aceitou. Acabei pegando um ônibus que me deixou no Quartel de Maruípe, bem longe do meu local de prova. Tive que caminhar por quase 30 minutos, atravessando toda a Avenida Marechal Campos, para chegar ao lugar marcado. Depois, ainda tive que subir a ladeira da faculdade. Mas, quando cheguei, os portões já estavam fechando. Por apenas um minuto, não consegui entrar", relata o estudante.

Agora, com a oferta da bolsa de estudos, Bredley agradeceu muito a oportunidade de fazer o curso que tanto queria.