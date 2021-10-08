Atacado por cães, cachorro-do-mato recebe tratamento e volta a parque no ES

Cachorro do mato retornou ao Parque Paulo Cesar Vinha após tratamento médico Crédito: Renata Hurtado/Governo do Espírito Santo

Um cachorro-do-mato teve uma nova chance na natureza após passar por tratamento médico. O animal havia sido atacado por cães domésticos. Depois de receber os cuidados, ele foi solto no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), em Guarapari , no mesmo local onde havia sido encontrado.

O cachorro-do-mato ficou por 50 dias em tratamento e reabilitação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ( Iema ). De acordo com Renata Hurtado, médica-veterinária do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), instituição que operacionaliza o Cetras do Iema, o animal chegou em más condições de saúde. "O animal chegou caquético, muito desidratado e debilitado, além de ter extensas feridas da escápula até a ponta do membro e miíase, a popular bicheira. Ele recebeu tratamento, suporte, dieta adequada para ganho de peso e fez tratamento com laserterapia até cicatrização das lesões”.

Ainda segundo Renata, o cachorro-do-mato realizou uma série de exames para melhor definição do tratamento a ser realizado, a fim que o ele pudesse voltar em boas condições à natureza. “Além da laserterapia, fez fez exames radiográficos, de ultrassom e hematológicos para definirmos o melhor tratamento. Quando todos os parâmetros se deram dentro da normalidade, comportamento normal, peso adequado e feridas totalmente cicatrizadas, ele foi solto”.

Cachorro do mato retornou ao seu habitat natural Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

A gestora do PEPCV, Joseany Trabarch, comentou ser comum a presença cachorros do mato no local. “Aqui no PEPCV é muito comum ter cachorros do mato. Encontramos ele ferido e acuado perto da sede do Parque. Após a reabilitação, ele teve a oportunidade de voltar ao seu habitat natural”.