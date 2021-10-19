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Aposta feita no Sul do ES ganha mais de R$ 2 milhões na Lotomania

Concurso teve apenas um vencedor, que acertou os 20 números e levou o prêmio milionário. Outras dez apostas tiveram 19 acertos e vão receber, cada uma, R$ 18.087,68
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 out 2021 às 07:54

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 07:54

Lotomania
Apostador ganha R$ 2,2 milhões na Lotomania no Litoral Sul do ES Crédito: Reprodução/ Caixa Econômica Federal
Um apostador de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi o ganhador do prêmio de R$ 2.290.067,88 após acertar os 20 números do concurso 2225 da Lotomania, realizado nesta segunda-feira (18). Os números sorteados foram 02, 04, 06, 08, 20, 24, 31, 33, 35, 38, 44, 46, 59, 64, 67, 75, 81, 84, 93, 97.
Apenas uma aposta acertou os 20 números e levou o prêmio milionário. Outras dez tiveram 19 acertos e renderam, para cada uma,  R$ 18.087,68. 
  • Outros vencedores:
  • 18 acertos - 156 apostas ganhadoras, R$ 1.035,23;
  • 17 acertos - 998 apostas ganhadoras, R$ 113,27;
  • 16 acertos - 6301 apostas ganhadoras, R$ 17,94;
  • 15 acertos - 16939 apostas ganhadoras, R$ 6,67.

SORTE RONDANDO O ES

Um dia antes, no domingo (17), outro apostador do Espírito Santo acordou milionário. O sortudo de Pinheiros, no Norte do Estado, acertou as sete dezenas do Dia de Sorte, da loteria da Caixa, faturou R$ 1.836.760,82. O sorteio do concurso 519 foi realizado no sábado (16). As sete dezenas sorteadas foram: 08, 09, 12, 13, 16, 19 e 24.

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