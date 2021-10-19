Aposta feita no Sul do ES ganha mais de R$ 2 milhões na Lotomania

Um apostador de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi o ganhador do prêmio de R$ 2.290.067,88 após acertar os 20 números do concurso 2225 da Lotomania, realizado nesta segunda-feira (18). Os números sorteados foram 02, 04, 06, 08, 20, 24, 31, 33, 35, 38, 44, 46, 59, 64, 67, 75, 81, 84, 93, 97.
Apenas uma aposta acertou os 20 números e levou o prêmio milionário. Outras dez tiveram 19 acertos e renderam, para cada uma, R$ 18.087,68.
- Outros vencedores:
- 18 acertos - 156 apostas ganhadoras, R$ 1.035,23;
- 17 acertos - 998 apostas ganhadoras, R$ 113,27;
- 16 acertos - 6301 apostas ganhadoras, R$ 17,94;
- 15 acertos - 16939 apostas ganhadoras, R$ 6,67.
SORTE RONDANDO O ES
Um dia antes, no domingo (17), outro apostador do Espírito Santo acordou milionário. O sortudo de Pinheiros, no Norte do Estado, acertou as sete dezenas do Dia de Sorte, da loteria da Caixa, faturou R$ 1.836.760,82. O sorteio do concurso 519 foi realizado no sábado (16). As sete dezenas sorteadas foram: 08, 09, 12, 13, 16, 19 e 24.