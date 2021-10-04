Lotérica de Colatina tem mais uma aposta ganhadora da Mega-Sena

Um apostador de Colatina foi o ganhador do prêmio de R$ 45 mil na Mega-Sena neste sábado (2). A aposta ganhadora da faixa de cinco acertos foi realizada na Lotérica Esplanada, que fica no bairro de mesmo nome, no Centro do município. O estabelecimento parece estar dando sorte para os apostadores, já que outras duas pessoas faturaram prêmios dessa loteria, sendo que uma delas garantiu o montante de R$ 76 milhões.
O concurso 2415 foi sorteado neste sábado e as dezenas sorteadas foram 10-12-26-29-35-60. O ganhador fez uma aposta simples de seis dígitos no valor de R$ 4,50 e acertou cinco números, faturando R$ 45.170,89.
Em julho deste ano, um apostador da cidade acertou as seis dezenas e faturou R$ 76 milhões na Mega-Sena e, em agosto, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade, no valor de R$ 60 mil — o sortudo acertou cinco números.
Para quem quiser tentar a sorte, o prêmio da faixa principal do sorteio do último sábado acumulou. O próximo concurso acontece nesta quarta-feira (6), quando a Mega-Sena sorteia o valor de R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br, até as 19h do dia do sorteio.