Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio de R$ 45 mil

Lotérica de Colatina tem mais uma aposta ganhadora da Mega-Sena

Assim como da última vez, em agosto, outro apostador da Lotérica Esplanada acertou cinco dos seis números da Mega-Sena. Em julho, sortudo levou R$ 76 milhões

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 18:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 out 2021 às 18:36
Lotérica Esplanada, em Colatina, onde aposta da Mega-Sena foi premiada
Lotérica Esplanada, em Colatina, onde aposta da Mega-Sena foi premiada Crédito: Google Maps | Street View
Um apostador de Colatina foi o ganhador do prêmio de R$ 45 mil na Mega-Sena neste sábado (2). A aposta ganhadora da faixa de cinco acertos foi realizada na Lotérica Esplanada, que fica no bairro de mesmo nome, no Centro do município. O estabelecimento parece estar dando sorte para os apostadores, já que outras duas pessoas faturaram prêmios dessa loteria, sendo que uma delas garantiu o montante de R$ 76 milhões.
O concurso 2415 foi sorteado neste sábado e as dezenas sorteadas foram 10-12-26-29-35-60. O ganhador fez uma aposta simples de seis dígitos no valor de R$ 4,50 e acertou cinco números, faturando R$ 45.170,89.
Em julho deste ano, um apostador da cidade acertou as seis dezenas e faturou R$ 76 milhões na Mega-Sena e, em agosto, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade, no valor de R$ 60 mil — o sortudo acertou cinco números.
Para quem quiser tentar a sorte, o prêmio da faixa principal do sorteio do último sábado acumulou. O próximo concurso acontece nesta quarta-feira (6), quando a Mega-Sena sorteia o valor de R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br, até as 19h do dia do sorteio.

Veja Também

Mais um sortudo fatura prêmio da Mega-Sena em lotérica de Colatina

Passo a passo para resgatar o prêmio da loteria com segurança e sigilo

Jogos de loteria poderão ser pagos com o Pix, diz Banco Central

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina loterias mega-sena
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados