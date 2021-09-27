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Prêmio acumulado

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 10 milhões

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (28). As apostas para o concurso 2.413 podem ser feitas até as 19h
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 set 2021 às 10:12

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:12

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Sem vencedores, prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 10 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2412 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (25) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira (28), é de R$ 10 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09 - 16 - 34 - 36 - 49 - 60.
A quina registrou 37 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 59.039,36. A quadra teve 3.285 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 949,97.
As apostas para o concurso 2.413 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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