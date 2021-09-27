Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 10 milhões

De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira (28), é de R$ 10 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09 - 16 - 34 - 36 - 49 - 60.

A quina registrou 37 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 59.039,36. A quadra teve 3.285 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 949,97.

As apostas para o concurso 2.413 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.