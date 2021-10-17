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Pinheiros

Aposta do ES ganha R$ 1,8 milhão no Dia de Sorte da loteria da Caixa

Sortudo acertou sozinho as sete dezenas sorteadas neste sábado; números foram 08, 09, 12, 13, 16, 19 e 24

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 09:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2021 às 09:41
Loteria
Uma aposta de Pinheiros foi sorteada no concurso 519 do Dia de Sorte e embolsou mais de R$ 207 mil Crédito: Divulgação/Caixa
Um apostador de Espírito Santo acertou as sete dezenas do Dia de Sorte, da loteria da Caixa, e acordou milionário neste domingo (17). De acordo com o banco, o sortudo é de Pinheiros, município que fica no Norte do Estado, e faturou  R$ 1.836.760,82.
O sorteio do concurso 519 foi realizado neste sábado (16). As sete dezenas sorteadas foram:  08, 09, 12, 13, 16, 19 e 24.
O resultado teve ainda 99 apostas que acertaram seis números. Cada um dos apostadores vão receber R$ 1.460,46. A Caixa também informou que 3.363 pessoas acertaram cinco dezenas, que receberão o prêmio de R$ 20.
Outras 39.933 apostas tiveram quatro acertos, com prêmio de R$ 4 para cada. O mês da sorte foi novembro, com 109.242 apostas ganhadoras, R$ 2.

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