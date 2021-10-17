Aposta do ES ganha R$ 1,8 milhão no Dia de Sorte da loteria da Caixa

Uma aposta de Pinheiros foi sorteada no concurso 519 do Dia de Sorte e embolsou mais de R$ 207 mil Crédito: Divulgação/Caixa

Um apostador de Espírito Santo acertou as sete dezenas do Dia de Sorte, da loteria da Caixa , e acordou milionário neste domingo (17). De acordo com o banco, o sortudo é de Pinheiros, município que fica no Norte do Estado, e faturou R$ 1.836.760,82.

O sorteio do concurso 519 foi realizado neste sábado (16). As sete dezenas sorteadas foram: 08, 09, 12, 13, 16, 19 e 24.

O resultado teve ainda 99 apostas que acertaram seis números. Cada um dos apostadores vão receber R$ 1.460,46. A Caixa também informou que 3.363 pessoas acertaram cinco dezenas, que receberão o prêmio de R$ 20.