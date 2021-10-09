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Novo sorteio

Mega-Sena deste sábado (09) paga prêmio de R$ 3 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 09:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 out 2021 às 09:57
Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
O sorteio da Mega-Sena será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.  Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Concurso 2.417 da Mega-Sena deve pagar neste sábado (9) R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
O concurso 2.416, realizado na noite de quarta-feira (6), pagou o prêmio de R$ 35.714.240,27 a um único apostador do Distrito Federal. Mais dois brasilienses acertaram 5, das seis dezenas, e receberam o prêmio de quase R$ 40 mil cada um.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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