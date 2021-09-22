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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (22) prêmio de R$ 3 milhões

As seis dezenas do concurso 2.411 serão sorteadas a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 09:18

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 set 2021 às 09:18
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões nesta quarta-feira (22) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (22) um prêmio de R$ 3 milhões. As seis dezenas do concurso 2.411 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
 De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 9 mil de rendimento no primeiro mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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