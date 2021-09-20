Dois apostadores dividem prêmio da Mega-Sena

Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2.410 da Mega-Sena

As dezenas sorteadas foram 7 - 10 - 27 - 35 - 43 – 59.



A quina teve 93 ganhadores, cabendo a cada um o prêmio de R$ 31.102,36. Com 5.939 acertadores, a quadra pagará R$ 695,76 a cada um.