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Dois apostadores dividem prêmio da Mega-Sena

O prêmio para cada acertador será de R$ 12,5 milhões. As dezenas sorteadas foram 7 - 10 - 27 - 35 - 43 – 59
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 set 2021 às 08:14

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 08:14

Mega-Sena
Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2.410 da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.410 da Mega-Sena, sorteadas pela Caixa na noite de sábado (18) em São Paulo. O prêmio para cada acertador será de R$ 12,5 milhões.
As dezenas sorteadas foram 7 - 10 - 27 - 35 - 43 – 59.

A quina teve 93 ganhadores, cabendo a cada um o prêmio de R$ 31.102,36. Com 5.939 acertadores, a quadra pagará R$ 695,76 a cada um.
O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (22).

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