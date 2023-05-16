Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acordo judicial

Após pedido do MPF, Justiça garante passagem de indígenas por fazenda em Aracruz

A passagem só foi liberada após comum acordo na Justiça entre o MPF e o proprietário da fazenda.  Também ficou garantida a construção de uma nova estrada dentro da propriedade que permitirá o acesso ao vilarejo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 mai 2023 às 20:24

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 20:24

O povo indígena da Comunidade Tupiniquim de Comboios agora pode passar por dentro de uma fazenda para ter acesso à Vila do Riacho, em Aracruz
O povo indígena da Comunidade Tupiniquim de Comboios agora pode passar por dentro de uma fazenda para ter acesso à Vila do Riacho, em Aracruz Crédito: Freepik
Após uma ação do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal no Espírito Santo assegurou que o povo indígena da Comunidade Tupiniquim de Comboios agora pode por dentro de uma fazenda para ter acesso à Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. Também ficou garantida a construção de uma nova estrada dentro da propriedade que permitirá o acesso ao vilarejo.
A passagem só foi liberada após comum acordo entre o MPF e o proprietário da fazenda São Francisco. O pedido foi feito em 2018, quando o MPF recebeu relatos de que a passagem utilizada historicamente pelo povo indígena estaria bloqueada por cercas divisórias da propriedade.
Antes, o acesso até a beira do Rio de Comboios era livre para veículos. Com o cercamento, a passagem passou a ser possível somente a pé e cheia de obstáculos, como porteiras trancadas e aramadas.
Na audiência de conciliação, realizada na terça-feira (9), ficou definido que o dono da fazenda vai viabilizar a construção de uma estrada dentro da sua propriedade para permitir a passagem, comprometendo-se também a manter as condições adequadas de tráfego no local. Ainda, a comunidade terá à sua disposição duas entradas à nova via e nos períodos de cheias poderá acessar a vila pelo interior da fazenda.
O acordo também destaca que enquanto o acesso pela nova via não for viabilizado, o dono da propriedade liberará o acesso dos moradores por meio do caminho já conhecido. Ele deverá fornecer, também, cópias das chaves das porteiras aos líderes da comunidade para uso em períodos de chuva.
Quando a nova via de acesso à Vila do Riacho foi construída, o povo indígena comprometeu-se a cessar o uso do caminho pelo interior da fazenda. Após a conciliação, a Justiça decidiu suspender a ação civil pública do MPF pelo prazo de 180 dias. O órgão informou que vai acompanhar a execução do acordo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz espírito santo Índigenas ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados