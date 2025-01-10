Após obra em rua, centro espírita fica alagado durante chuva em Vila Velha

As fortes chuvas no Espírito Santo inundaram a Casa Espírita Caminho de Damasco, em Cobilândia, em Vila Velha. Segundo relata Lúcio Silva Cavaca, presidente do centro religioso e aposentado, a entrada de água se deu após uma obra realizada na região que tornou a via pública mais elevado que a edificação. Além disso, ele se queixa pela ausência de bocas-de-lobo/bueiros na região.

"A água está empoçada dentro do centro espírita. Como a previsão é de chuvas e os frequentadores são, em sua maioria, idosos, não é possível drenar a água de imediato. O que os frequentadores pensam no momento é quebrar uma parte do cimentado para criar uma área permeável que permita a drenagem, já que não há bocas de lobo na região. Além disso, o nível da área foi elevado, deixando nossa instituição abaixo do nível da rua, o que faz com que toda a água escoe para cá", pontuou

Ainda de acordo com Lúcio, o obra teria sido feita recentemente, e consistiu na pavimentação com blocos na região de Cobilândia, na divisa entre Vila Velha e Cariacica. O aposentado destaca que a obra foi um verdadeiro pesadelo: "trouxe prejuízos, causou mofo e dificulta tanto a circulação dentro do Centro Espírita quanto a retomada das atividades", acrescentou