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Em Cobilândia

Após obra em rua, centro espírita fica alagado durante chuva em Vila Velha

Lúcio Silva Cavaca, presidente da Casa Espírita, queixa-se que a ausência de bueiros pode ter ajudado a inundar templo. Prefeitura de Vila Velha diz que as obras estão em andamento
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

10 jan 2025 às 17:24

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 17:24

As fortes chuvas no Espírito Santo inundaram a Casa Espírita Caminho de Damasco, em Cobilândia, em Vila Velha. Segundo relata Lúcio Silva Cavaca, presidente do centro religioso e aposentado, a entrada de água se deu após uma obra realizada na região que tornou a via pública mais elevado que a edificação. Além disso, ele se queixa pela ausência de bocas-de-lobo/bueiros na região.
"A água está empoçada dentro do centro espírita. Como a previsão é de chuvas e os frequentadores são, em sua maioria, idosos, não é possível drenar a água de imediato. O que os frequentadores pensam no momento é quebrar uma parte do cimentado para criar uma área permeável que permita a drenagem, já que não há bocas de lobo na região. Além disso, o nível da área foi elevado, deixando nossa instituição abaixo do nível da rua, o que faz com que toda a água escoe para cá", pontuou
Ainda de acordo com Lúcio, o obra teria sido feita recentemente, e consistiu na pavimentação com blocos na região de Cobilândia, na divisa entre Vila Velha e Cariacica. O aposentado destaca que a obra foi um verdadeiro pesadelo: "trouxe prejuízos, causou mofo e dificulta tanto a circulação dentro do Centro Espírita quanto a retomada das atividades", acrescentou
Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a obra ainda está em andamento e, no total, serão mais de 40 quilômetros quadrados de infraestrutura para nivelamento das vias. "As equipes continuam no bairro realizando o serviço de tratamento asfáltico e o morador pode entrar em contato com a Secretaria de Obras, pela ouvidoria municipal, no 162", esclareceu.

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