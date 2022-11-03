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Chuva no ES

Após chuva e vento forte, árvore cai em cima de carro em Vila Velha

Moradora afirma que a árvore não possuía sinais de que cairia. Carro teve a frente amassada e um pneu furado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2022 às 11:07

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 11:07

Devidos às chuvas e ventos fortes, árvore cai em cima de carro em Vila Velha
Devidos às chuvas e ventos fortes, árvore cai em cima de carro em Vila Velha, no ES Crédito: Kaíque Dias/ TV Gazeta
Devido às chuvas e os ventos fortes que atingem o Espírito Santo, uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado na Rua Sabiá, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (3). O veículo teve a frente amassada e o pneu furado, mas ninguém ficou ferido.
De acordo com confeiteira Danielli dos Santos Patrício, a queda aconteceu por volta de meia-noite e a árvore não mostrava sinais de que cairia.
'A árvore estava localizada na rua em frente a minha casa. A gente nunca observou riscos. Era uma aroeira, e toda vez que chovia, os galhos arriavam bastante. A gente sempre podava, dessa vez, por causa da chuva intensa, a árvore caiu totalmente. A gente ficou muito triste, porque era uma árvore antiga, que tinha muitos pássaros, era muito linda. A gente está com o coração partido", disse.
Danielli disse ainda que a árvore já estava tombando para o lado da rua e que, além do carro, a preocupação é com o fio da internet dos moradores.
A Prefeitura de Vila Velha informou que vai enviar uma equipe de poda da secretaria de serviços urbanos ao local.
Com informações do G1ES

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