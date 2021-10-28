Após 5 dias fora do ar, site da Prefeitura de Vitória volta a funcionar parcialmente

Em nota divulgada na noite desta quarta-feira, a prefeitura informou, por meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SUBTI), que "os serviços voltarão a funcionar de forma gradativa e que a equipe de técnicos se mantém empenhada nos trabalhos de análise do ambiente".

O site da Prefeitura de Vitória voltou a funcionar Crédito: Reprodução | PMV

Procurada pela reportagem de A Gazeta no dia em que o site saiu do ar, a prefeitura informou que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) havia identificado um incidente de segurança na rede de dados e que o trabalho de análise tinha sido iniciado, mas sem prazo para normalização dos serviços.

A administração municipal explicou ainda, na ocasião, que foi preciso isolar todo o ambiente de rede e dos servidores, tornando inacessíveis os serviços de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Vitória, incluindo arquivos e acesso à internet.

PMV FOI ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Há menos de um ano, a Prefeitura de Vitória foi alvo de um ataque de hackers . Durante a madrugada do dia 8 de novembro de 2020 usuários invadiram o sistema, o que causou a suspensão de alguns serviços.

O site voltou a funcionar no dia 12, quatro dias depois. Porém, dez dias após o ocorrido, alguns serviços ainda estavam indisponíveis. Os danos ao sistema em novembro do ano passado foram similares ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça na mesma época. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

INCIDENTE PODE COLOCAR DADOS EM RISCO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré explicou que um incidente de segurança, como o informado pela Prefeitura de Vitória na sexta-feira (22), não é, necessariamente, provocado por um ataque hacker. Ocorrências como essa, segundo ele, mostram que não há 100% de proteção na internet.

"Em teoria, incidente é qualquer tipo de evento que possa colocar em risco as informações. Pode não ser um ataque, mas uma situação que mostra vulnerabilidade. Podem não ter explorado, mas poderia ter sido perigoso. A segurança precisa ser reforçada em grandes sites, mas nada é 100% seguro. Ninguém está isento aos ataques. É uma questão de diminuir os riscos", explicou Sudré.