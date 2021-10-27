Abastecimento em Vila Velha será normalizado até as 22h desta quarta (27), diz Cesan
O abastecimento de água nos bairros de Vila Velha será totalmente normalizado até as 22h desta quarta-feira (27). O anúncio foi feito pelo gerente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Waldik Fanchiotti, em entrevista à TV Gazeta.
A suspensão aconteceu porque, no início da noite da última segunda-feira (25), uma cratera se abriu na Avenida Rio Marinho, no bairro Cobilândia. As obras de reparo foram iniciadas na terça-feira (26) e parte do serviço foi retomado às 14h do mesmo dia.
Abastecimento em Vila Velha será normalizado até as 22h desta quarta (27), diz Cesan
Fanchiotti explicou que a intervenção da Cesan permitiu que o município separasse a rede de distribuição da água.
"A rede principal que conseguimos retomar segue ao longo da Rodovia Carlos Lindenberg e vai até a Praia da Costa. Foi a a primeira etapa em funcionamento"
A segunda etapa compreende os bairros Cobilândia, Vale Encantando e Araçás. Segundo o gerente, as regiões de Terra Vermelha, Paul e Argolas não foram afetadas. A previsão é de que o serviço volte a funcionar até as 22h desta quarta-feira (27).
"Houve um rompimento da rua, isso é muito raro de acontecer. Foram 30 metros da rua que foram embora, ao lado do canal Rio Marinho. Não é um fato comum. A gente acredita que o volume excessivo de chuva dos últimos dias tenha encharcado o solo, aumentando o peso e causando esse deslizamento da rua", avalia.
Adutora da Cesan rompeu em Vila Velha
ROMPIMENTO DE ADUTORA
A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento (Sedurb) informou que o escoramento da escavação da Estação de Bombeamento Cobilândia cedeu e, com isso, uma parte da rua também foi junto. Isso atingiu a adutora da Cesan.
"Após os reparos, que serão executados em torno de 2 a 3 dias, a obra da Ebap Cobilandia será retomada. As obras da EBAP Marilândia e da Galeria Marilândia, que fazem parte do mesmo contrato continuam com sua execução normal. A Sedurb e a Cesan estão atuando em conjunto nas medidas corretivas do incidente", diz a nota da Sedurb.