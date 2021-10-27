Rompimento de adutora abriu cratera e deixou moradores de Vila Velha sem água Crédito: Ronaldo Rodrigues

Your browser does not support the audio element. Abastecimento em Vila Velha será normalizado até as 22h desta quarta (27), diz Cesan

TV Gazeta. abastecimento de água nos bairros de Vila Velha será totalmente normalizado até as 22h desta quarta-feira (27). O anúncio foi feito pelo gerente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Waldik Fanchiotti, em entrevista à

A suspensão aconteceu porque, no início da noite da última segunda-feira (25), uma cratera se abriu na Avenida Rio Marinho, no bairro Cobilândia . As obras de reparo foram iniciadas na terça-feira (26) e parte do serviço foi retomado às 14h do mesmo dia.

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Fanchiotti explicou que a intervenção da Cesan permitiu que o município separasse a rede de distribuição da água.

"A rede principal que conseguimos retomar segue ao longo da Rodovia Carlos Lindenberg e vai até a Praia da Costa. Foi a a primeira etapa em funcionamento" Waldik Fanchiotti - Gerente da Cesan

A segunda etapa compreende os bairros Cobilândia, Vale Encantando e Araçás. Segundo o gerente, as regiões de Terra Vermelha, Paul e Argolas não foram afetadas. A previsão é de que o serviço volte a funcionar até as 22h desta quarta-feira (27).

"Houve um rompimento da rua, isso é muito raro de acontecer. Foram 30 metros da rua que foram embora, ao lado do canal Rio Marinho. Não é um fato comum. A gente acredita que o volume excessivo de chuva dos últimos dias tenha encharcado o solo, aumentando o peso e causando esse deslizamento da rua", avalia.

Adutora da Cesan rompeu em Vila Velha

ROMPIMENTO DE ADUTORA

A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento (Sedurb) informou que o escoramento da escavação da Estação de Bombeamento Cobilândia cedeu e, com isso, uma parte da rua também foi junto. Isso atingiu a adutora da Cesan.

"Após os reparos, que serão executados em torno de 2 a 3 dias, a obra da Ebap Cobilandia será retomada. As obras da EBAP Marilândia e da Galeria Marilândia, que fazem parte do mesmo contrato continuam com sua execução normal. A Sedurb e a Cesan estão atuando em conjunto nas medidas corretivas do incidente", diz a nota da Sedurb.