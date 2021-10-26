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Alagamentos

Boneco do Patrick, amigo do Bob Esponja, entope tubulação em Vila Velha

Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, o boneco de pelúcia foi encontrado em Barramares. "E ainda me perguntam: prefeito, por que minha rua alaga?"

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:23

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 out 2021 às 12:23
Boneco do Patrick é encontrado em Vila Velha
Boneco do Patrick é encontrado em Vila Velha Crédito: Divulgação/Arnaldinho Borgo
No desenho animado do Bob Esponja, o Patrick é uma estrela-do-mar rosa, bem humorada, que mora na Fenda do Bikini.
Em Vila Velha, um boneco de pelúcia do melhor amigo do personagem principal causou problemas em uma tubulação de rua.
Depois de recentemente descobrir que uma embalagem plástica impediu o curso da água na rede de drenagem no bairro Alvorada, e que o problema para ser descoberto gerou um buraco enorme na rua, a prefeitura anunciou que, dessa vez, um brinquedo entupiu uma tubulação de rua em Barramares.
De acordo com publicação do prefeito Arnaldinho Borgo em uma rede social, os dois casos provocaram transtornos e alagamentos.
"Primeiro, um galão de sabão líquido entupindo uma tubulação de rua em Alvorada. Agora, um boneco do Patrick (da turma do Bob Esponja) entupindo outra em Barramares "
Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha

EMBALAGEM PLÁSTICA

No bairro Alvorada, em Vila Velha, a população tem sentido o impacto que o lixo despejado em locais impróprios tem causado. Uma embalagem de produto de limpeza entupiu uma rede de drenagem e provocou estragos em uma rua do bairro.
A manilha da rede de esgoto quebrou e a água começou a minar no asfalto. Uma equipe da prefeitura esteve no local e precisou abrir diversos buracos para encontrar o problema. Uma embalagem plástica estava impedindo o fluxo da água.
Embalagem plástica entupiu rede de drenagem e causou prejuízo
Embalagem plástica entupiu rede de drenagem e causou um prejuízo de R$ 70 mil Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Obras de Vila Velha, Edmo Pires, comentou que esse é um caso típico do que o lixo pode trazer de problemas para a população. "Uma garrafa pet de cinco litros, que entrou na manilha, trazendo esse prejuízo, esse transtorno para a comunidade".
A rua, que sofreu o impacto do entupimento, foi interditada para que o manilhamento possa ser refeito. A obra pode durar cerca de um mês e deve custar aproximadamente R$ 70 mil.
O construtor Jamilson Silva, que reside em frente ao problema, comentou sobre a importância da conscientização da comunidade. "Se não fizer uma conscientização da população fica difícil, porque esse lixo a tendência é ir para os esgotos e entope, obstrui, aí fica complicado".
A Prefeitura de Vila Velha já recolheu neste ano 165 mil toneladas de lixo das ruas do município. Apenas no mês de setembro, foram 16 mil toneladas. Existem alguns pontos viciados que são limpos, porém, logo em sequência, voltam a estar cheios. A situação é ainda mais agravada com a chuva, que carrega os resíduos para os valões e redes de drenagem, dificultando o escoamento da água.

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