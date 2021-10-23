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Previsão do tempo

Fim de semana deve ser de sol e chuva fraca no Espírito Santo

De acordo com o Incaper, a temperatura na Grande Vitória pode chegar a 33°C neste domingo (24)

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 10:43

Matheus Metzker Vieira

Matheus Metzker Vieira

Publicado em 

23 out 2021 às 10:43
Pôr do sol no Centro de Vitória
O sol deve aparecer entre nuvens para os capixabas nesse fim de semana no Estado Crédito: Vitor Jubini
Após o alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo, os capixabas poderão aproveitar o fim de semana com sol entre nuvens. Apesar disso, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Espírito Santo e na Grande Vitória, haverá pancadas de chuva em alguns momentos do sábado e do domingo. 
No Sul e na Região Serrana, o sol, escondido entre as nuvens deve predominar durante todo o dia, mas não há previsão de chuvas. 
Na Grande Vitória e no Norte e Nordeste do Estado,  durante o sábado, a temperatura deve chegar a 28ºC. No Sul, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 17 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas altas da Região Serrana, a mínima fica em 13 °C.
No domingo (24), o tempo permanecerá sem muitas mudanças em relação ao sábado, segundo o Incaper. A umidade marítima trazida por ventos costeiros, também favorecerá a ocorrência de chuva fraca, em alguns momentos do dia, no Norte, Nordeste e Noroeste. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. Os ventos sopram com intensidade moderada no litoral nordeste, e de moderada a forte, entre o litoral sul e metropolitano.
Quanto a temperatura, a máxima será de 33ºC na Grande Vitória e de 28ºC nas Regiões Serrana e Noroeste do Estado. No Sul, a  mínima deve ficar em 16ºC. 

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