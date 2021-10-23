Fim de semana deve ser de sol e chuva fraca no Espírito Santo

O sol deve aparecer entre nuvens para os capixabas nesse fim de semana no Estado Crédito: Vitor Jubini

No Sul e na Região Serrana, o sol, escondido entre as nuvens deve predominar durante todo o dia, mas não há previsão de chuvas.

Na Grande Vitória e no Norte e Nordeste do Estado, durante o sábado, a temperatura deve chegar a 28ºC. No Sul, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 17 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas altas da Região Serrana, a mínima fica em 13 °C.

No domingo (24), o tempo permanecerá sem muitas mudanças em relação ao sábado, segundo o Incaper. A umidade marítima trazida por ventos costeiros, também favorecerá a ocorrência de chuva fraca, em alguns momentos do dia, no Norte, Nordeste e Noroeste. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. Os ventos sopram com intensidade moderada no litoral nordeste, e de moderada a forte, entre o litoral sul e metropolitano.