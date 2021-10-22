Inmet renova alerta amarelo de chuvas intensas para cidades do ES

Alerta é válido para 28 municípios do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o Inmet, a previsão é de que chova de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em tais cidades. Confira as instruções do instituto:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES EM ALERTA

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

PREVISÃO PARA O FDS

Para esta sexta-feira, a previsão é de céu nublado em todo o Estado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta para a possibilidade de chuva forte nas regiões Sul e Serrana no período da tarde. A previsão é de temperaturas baixas, podendo chegar a 14 °C na Região Sul e 15 °C na Região Serrana. A Grande Vitória terá temperaturas entre 20 °C e 26 °C.

Neste sábado (23), haverá sol aparecendo mais, mas entre muitas nuvens. O Incaper prevê chuvas rápidas e fracas ao longo do dia em todas as regiões do Estado. O instituo afirma que haverá um pequeno aumento nas temperaturas, com as regiões Sul e Noroeste onde as maiores máximas serão 31 °C e 29 °C, respectivamente.