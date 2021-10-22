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28 municípios

Inmet renova alerta amarelo de chuvas intensas para cidades do ES

Previsão é de que chova de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Aviso agora tem validade até as 10h deste sábado (23)

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:39

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 out 2021 às 15:39
Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Alerta é válido para 28 municípios do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu, nesta sexta-feira (22), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 28 cidades do Espírito Santo. Agora, o aviso tem validade até as 10h deste sábado (23). 
Segundo o Inmet, a previsão é de que chova de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em tais cidades. Confira as instruções do instituto: 
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES EM ALERTA

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Montanha
  16. Mucurici
  17. Nova Venécia
  18. Pancas
  19. Pedro Canário
  20. Pinheiros
  21. Ponto Belo
  22. Rio Bananal
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Mateus
  26. Sooretama
  27. Vila Pavão
  28. Vila Valério

PREVISÃO PARA O FDS

Para esta sexta-feira, a previsão é de céu nublado em todo o Estado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)aponta para a possibilidade de chuva forte nas regiões Sul e Serrana no período da tarde. A previsão é de temperaturas baixas, podendo chegar a 14 °C na Região Sul e 15 °C na Região Serrana. A Grande Vitória terá temperaturas entre 20 °C e 26 °C.
Neste sábado (23), haverá sol aparecendo mais, mas entre muitas nuvens. O Incaper prevê chuvas rápidas e fracas ao longo do dia em todas as regiões do Estado. O instituo afirma que haverá um pequeno aumento nas temperaturas, com as regiões Sul e Noroeste onde as maiores máximas serão 31 °C e 29 °C, respectivamente.
Já no domingo (24), a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favorece a incidência de chuvas fracas em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, pode haver pancadas de chuvas no período da tarde. Haverá também ventos com intensidade moderada a forte no litoral Sul e na Grande Vitória, além de ventos moderados no litoral Nordeste. As temperaturas devem subir um pouco mais em todo o Estado.

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