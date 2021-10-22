Inmet renova alerta amarelo de chuvas intensas para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu, nesta sexta-feira (22), o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 28 cidades do Espírito Santo. Agora, o aviso tem validade até as 10h deste sábado (23).
Segundo o Inmet, a previsão é de que chova de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em tais cidades. Confira as instruções do instituto:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CIDADES EM ALERTA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
PREVISÃO PARA O FDS
Para esta sexta-feira, a previsão é de céu nublado em todo o Estado, com previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)aponta para a possibilidade de chuva forte nas regiões Sul e Serrana no período da tarde. A previsão é de temperaturas baixas, podendo chegar a 14 °C na Região Sul e 15 °C na Região Serrana. A Grande Vitória terá temperaturas entre 20 °C e 26 °C.
Neste sábado (23), haverá sol aparecendo mais, mas entre muitas nuvens. O Incaper prevê chuvas rápidas e fracas ao longo do dia em todas as regiões do Estado. O instituo afirma que haverá um pequeno aumento nas temperaturas, com as regiões Sul e Noroeste onde as maiores máximas serão 31 °C e 29 °C, respectivamente.
Já no domingo (24), a umidade marítima trazida por ventos oceânicos favorece a incidência de chuvas fracas em todas as regiões do Estado. Nas regiões Sul e Serrana, pode haver pancadas de chuvas no período da tarde. Haverá também ventos com intensidade moderada a forte no litoral Sul e na Grande Vitória, além de ventos moderados no litoral Nordeste. As temperaturas devem subir um pouco mais em todo o Estado.