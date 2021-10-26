Vídeo: cratera se abre em Cobilândia e moradores deixam suas casas

Rua cede e cratera se abre em rua de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Pambria Florindo

o abastecimento de água na cidade foi totalmente paralisado. Uma cratera se abriu na Avenida Rio Marinho, no bairro Cobilândia, em Vila Velha , no início da noite desta segunda-feira (25), após o rompimento de adutora da Cesan onde é realizada uma obra no canal do Rio Marinho com recursos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Imagens mostram uma forte vazão de água, que tomou a via e fez com que várias pessoas deixassem suas casas. Por conta do problema,

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Uma das pessoas que precisou sair de casa foi Pambria Florindo, que mora no local há seis meses"Começaram essa obra no canal do Rio Marinho, fizeram esse buraco enorme e, hoje cedo, começou a ceder. Mas foi de uma vez só. Cedeu parte da rua e começou a vazar muita água, aí pediram que todo mundo saísse de casa. Não deu nem tempo de pegar os documentos", afirmou.

Rua cede e cratera se abre em rua de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Pambria Florindo

Pambria, o esposo e o filho de seis anos tiveram que deixar a residência às pressas. Segundo ela, uma pequena rachadura começou a aparecer por volta das 12h. "Aí agora foi de uma vez. Estavam com medo de um poste ser carregado e sair arrastando todos os outros", detalhou.

O QUE DIZ A SEDURB

A Gazeta, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento (Sedurb) informou que, por conta das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória na última semana, o escoramento da escavação da Estação de Bombeamento de Cobilândia cedeu e, com isso, uma parte da rua também cedeu. Isso, de acordo com a pasta, acarretou no rompimento de uma adutora de água da Demandada pela reportagem de, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento (Sedurb) informou que, por conta das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória na última semana, o escoramento da escavação da Estação de Bombeamento de Cobilândia cedeu e, com isso, uma parte da rua também cedeu. Isso, de acordo com a pasta, acarretou no rompimento de uma adutora de água da Cesan

A Sedurb afirmou que uma casa da rua foi evacuada por precaução, já que fica a poucos metros de onde parte da rua cedeu. A pasta explicou que, como o reparo da rede de água aconteceu durante a noite desta segunda (25) para esta terça (26) e será feita muito próximo dessa casa, a família foi alojada em um hotel. A obra de recuperação da rua será iniciada assim que a Cesan finalizar o reparo na adutora, conforme a pasta.

"Após os reparos, que serão executados em torno de 2 a 3 dias, a obra da Ebap Cobilandia será retomada. As obras da EBAP Marilândia e da Galeria Marilândia, que fazem parte do mesmo contrato continuam com sua execução normal. A Sedurb e a Cesan estão atuando em conjunto nas medidas corretivas do incidente", diz a nota da Sedurb.

FAMÍLIAS RETIRADAS

A Defesa Civil foi ao local e informou que duas famílias foram retiradas de suas casas, por ficarem próximas ao local onde o buraco se abriu. Ainda de acordo com a Defesa Civil, trata-se de uma medida de segurança, mas que não há grande risco de desabamento dos imóveis.

Uma avaliação completa das condições das residências só poderá ser feita após a drenagem completa da rua. Enquanto isso, segundo o órgão estadual, os moradores permanecerão hospedados em um hotel pago pela empreiteira que realiza a obra.

PARALISAÇÃO EMERGENCIAL

Em seu site, a Cesan informou que, na noite desta segunda-feira (25), uma adutora de água de grande porte, com vazão de 1.200 litros por segundo, foi atingida durante uma obra que está sendo executada no município de Vila Velha.

Segundo a Companhia, as equipes de engenharia e de manutenção da Cesan foram ao local e tomaram as primeiras providências. Por medida de segurança dos moradores e, para conter o vazamento, o fornecimento de água para toda a cidade de Vila Velha foi paralisado.

A área inundada pelo vazamento será drenada para oferecer condições de trabalho. Na sequência, serão realizados o alinhamento da tubulação e o reparo.

A Cesan está à disposição dos moradores e pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115, a chamada é gratuita.