Após 1 mês, família de vítima pede justiça por feminicídio em Colatina

Gabrielly Mennas, 30 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Crédito: Reprodução

O irmão dela, que estava no local durante o assassinato, e preferiu não ser identificado, contou para a reportagem de A Gazeta sobre os traumas e a dificuldade de retomar à rotina. Segundo ele, a família precisou deixar a antiga casa – onde aconteceu o homicídio – e passa por acompanhamento psicológico.

Nas redes sociais, a irmã de Gabrielly, que também preferiu não se identificar, fez um desabafo. "Um mês que você se foi e nada de justiça. Como esse mundo é injusto! Peço a Deus que faça a justiça dele, porque essa não falha. Nós, como família, estamos sofrendo demais, mas crendo no Deus do impossível!"

À frente da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Junior afirmou que o inquérito policial foi concluído e enviado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que tem um prazo para analisar o caso e dar início ao processo.

Carlos Magno Farias Ramos é procurado pela polícia por morte de ex-companheira em Colatina Crédito: Reprodução

De acordo com ele, a Polícia Civil e a Polícia Militar efetuaram algumas diligências na tentativa de localizá-lo, mas não tiveram sucesso. O delegado pede ajuda da população para localizar Carlos Magno Farias Ramos, que foi indiciado pelo crime de feminicídio.

Qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo site oficial da ferramenta , no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. A ligação é gratuita de qualquer município do Estado.

Morta dentro de casa: relembre o caso

Na época, a Polícia Militar informou que policiais encontraram cinco cápsulas de arma de fogo na casa. Segundo a corporação, testemunhas relataram que, após os disparos, o suspeito fugiu em um carro de cor preta. Buscas foram feitas na região, mas ele não foi localizado.

Em grupos de aplicativo de mensagens circularam prints de conversas, compartilhados pela própria Gabrielly, de conversas dela com o ex-companheiro, em que o homem faz ameaças. Em uma das mensagens, ele diz: “Vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo."