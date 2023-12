Amigas do ES se vestem de 'Power Rangers' e viajam de moto pelo Brasil

Quarteto de amigas da Serra e de Aracruz, no Espírito Santo, já viajou mais de 16 mil quilômetros; alguns dos destinos foram São Paulo, Paraná e Sergipe

A 'hora de morfar' está com uma cara diferente. A paixão de quatro amigas capixabas por viajar de moto ganhou um novo sentido depois que Patrícia, Ivania, Fernanda e Luciane passaram a pegar a estrada vestidas de 'Power Rangers'. E assim a 'ranger' vermelha, amarela, azul e preta ganharam as estradas pelo Brasil afora.

O 'Quarteto Kamikaze', como elas são chamadas, se conheceu pelo motociclismo. São amigas desde 2016. Juntas, elas realizavam passeios pelo Espírito Santo em grupos maiores. Patrícia Paganini de 47 anos, Ivania Cerutti, de 52 anos, e Luciane Furlan de 42 anos são da Serra e a Fernanda Terci, de 42 anos é de Aracruz, no Norte do estado.

'Go Go Power Rangers!'

Desde então, elas já fizeram oito viagens juntas pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, além dos passeios no Espírito Santo. Foram cerca de 16 mil quilômetros e as viagens, normalmente, duram uma semana.

"Acreditamos que toda mulher é uma super-heroína. Usualmente é muito mais comum vermos os homens em atividades ligadas a esportes radicais ou passeios 'solo'. O 'Quarteto Kamikaze' está na ativa para mostrar que podemos sim viajar entre amigas, podemos pilotar pertinho, para fora do Estado ou do país. Podemos andar de skate, saltar de paraquedas. Toda mulher pode o que quiser. Desejamos que toda mulher se sinta realizada como nós", afirmou a psicóloga.

Retorno do público

E após tantos quilômetros viajados, a integrante do grupo contou que todas se divertem com as reações quando as pessoas veem as 'rangers' chegando.