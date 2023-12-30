Amigas do ES se vestem de 'Power Rangers' e viajam de moto pelo Brasil

Grupo de amigas vestidas de 'Power Rangers' viaja de moto pelo Brasil Crédito: Reprodução/Redes sociais

A 'hora de morfar' está com uma cara diferente. A paixão de quatro amigas capixabas por viajar de moto ganhou um novo sentido depois que Patrícia, Ivania, Fernanda e Luciane passaram a pegar a estrada vestidas de 'Power Rangers'. E assim a 'ranger' vermelha, amarela, azul e preta ganharam as estradas pelo Brasil afora.

O 'Quarteto Kamikaze', como elas são chamadas, se conheceu pelo motociclismo. São amigas desde 2016. Juntas, elas realizavam passeios pelo Espírito Santo em grupos maiores. Patrícia Paganini de 47 anos, Ivania Cerutti, de 52 anos, e Luciane Furlan de 42 anos são da Serra e a Fernanda Terci, de 42 anos é de Aracruz, no Norte do estado.

Depois de muitos encontros de motociclistas, foi em 2019 que elas realizaram a primeira viagem como um quarteto feminino.

A primeira parada das 'Power Rangers' foi o Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo. "Fomos agradecer a nossa vida, das nossas famílias e amigos. Somos todas casadas, temos filhos, temos nossas profissões, nossas famílias e outros hobbys. E nos juntamos por termos muitas similaridades, não apenas a paixão por motos", comentou a psicóloga Patrícia Paganini.

'Go Go Power Rangers!'

As quatro já sabiam que queriam estar juntas de moto viajando pelo país. Mas a ideia de ir 'uniformizada' de Power Ranger' surgiu de forma despretensiosa.

"Após escutarmos algumas vezes o quanto era perigoso atravessar o Rio de Janeiro e São Paulo tivemos a ideia em meio a uma brincadeira de nos vestirmos de Power Ranger para que a galera ficasse mais tranquila com nossas viagens, afinal quem teria coragem de assaltar um grupo de super-heróis?', contou Patrícia.

Desde então, elas já fizeram oito viagens juntas pelo Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, além dos passeios no Espírito Santo. Foram cerca de 16 mil quilômetros e as viagens, normalmente, duram uma semana.

Quarteto Kamikaze começou a pegar a estrada em 2019 como grupo apenas de mulheres Crédito: Reprodução/Redes sociais

Patrícia contou que a mensagem que o quarteto quer passar é que as mulheres podem se aventurar das mais diversas formas.

"Acreditamos que toda mulher é uma super-heroína. Usualmente é muito mais comum vermos os homens em atividades ligadas a esportes radicais ou passeios 'solo'. O 'Quarteto Kamikaze' está na ativa para mostrar que podemos sim viajar entre amigas, podemos pilotar pertinho, para fora do Estado ou do país. Podemos andar de skate, saltar de paraquedas. Toda mulher pode o que quiser. Desejamos que toda mulher se sinta realizada como nós", afirmou a psicóloga.

Retorno do público

E após tantos quilômetros viajados, a integrante do grupo contou que todas se divertem com as reações quando as pessoas veem as 'rangers' chegando.

Amigas viajam o país inteiro de moto fantasiadas de Power Rangers Crédito: Reprodução/Redes sociais

"É muito lindo de ver a energia das pessoas quanto nos veem em nossas motos, principalmente a reação das crianças. Fazem buzinaço, filmam e fotografam sem parar, e quando passamos nos pedágios chegam a cantar a música referência do grupo Power Ranger aplaudindo muito", disse Patrícia.

O futuro

Para 2024, as 'Rangers' tem planos ainda mais ousados. Dessa vez, elas pretendem viajar para Argentina, Chile e Uruguai.