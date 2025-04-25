Alunos passam mal em atividade física punitiva e professor é demitido em Cachoeiro

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que tomou conhecimento, na manhã desta quarta-feira (23), de uma situação envolvendo a conduta de um professor de Educação Física da Escola Municipal Valdy Freitas, no bairro Paraíso. Segundo relatos recebidos, alunos do 4º ano teriam sido submetidos a uma atividade punitiva durante aula de Educação Física, ocorrida na terça-feira (22), às 10h40, em que os estudantes que não realizaram uma tarefa domiciliar foram obrigados a dar 10 voltas na quadra da escola. Assim que a denúncia chegou ao conhecimento da Secretaria, a situação foi imediatamente encaminhada à Gerência de Gestão Escolar (GGE), que solicitou à direção da unidade de ensino esclarecimentos formais sobre o ocorrido.

Reforçamos que a Prefeitura não compactua com práticas pedagógicas punitivas e condena com veemência qualquer conduta que afronte a dignidade e o bem-estar dos estudantes. As medidas legais e administrativas cabíveis estão sendo adotadas, com a abertura de procedimento de apuração para apurar responsabilidades e, se constatada irregularidade, aplicar as sanções previstas. Também serão acionados os órgãos competentes para garantir a proteção dos direitos das crianças envolvidas.

Ressaltamos que a conduta atribuída ao referido profissional não condiz com os princípios do Código dos Agentes Públicos Municipais nem com as diretrizes educacionais orientadas por esta Secretaria, que preza por um ambiente escolar saudável, inclusivo e pautado no respeito mútuo. A Prefeitura está comprometida com a transparência na apuração dos fatos, o respeito às famílias e a segurança dos alunos, reforçando seu compromisso com uma educação pública de qualidade, humana e acolhedora.