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Por não fazerem dever de casa

Alunos passam mal em atividade física punitiva e professor é demitido em Cachoeiro

Crianças do 4° ano de escola municipal tiveram que praticar corrida, dando 10 voltas na quadra; pais afirmaram que, após a prática, alunos passaram mal, sentindo dor no peito e alguns com quadro de ansiedade

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 10:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 abr 2025 às 10:36
Um professor de Educação Física de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi demitido após pedir que os alunos do 4º ano do ensino fundamental cumprissem uma atividade ‘punitiva’, na manhã da última terça-feira (22), por não fazerem o dever de casa. Os estudantes tiveram que praticar corrida, dando 10 voltas na quadra da escola. Os pais das crianças afirmaram que, durante e após a prática, os filhos passaram mal, sentindo dor no peito e alguns com quadro de ansiedade.
A mãe de um dos alunos, um menino de nove anos, conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que o filho tem problemas de ansiedade e passou mal após a atividade. Ela ficou indignada ao saber sobre o ocorrido por meio de um vídeo que a mãe dela gravou com o neto ao buscar o garoto na escola (veja no começo da matéria). "Minhã mãe é quem busca ele na escola e vi o vídeo após o fato. Fiquei muito nervosa, pois quem deveria estar cuidando, está maltratando nossas crianças", contou a mulher, que pediu para não ser identificada. Ela disse que o filhou roeu as unhas até provocar um ferimento após o fato.
Ele não quer voltar para aula. Contou que crianças com asma fizeram a atividade, um dos alunos vomitou. E ainda assim o professor teria mandado continuar
X. - Mãe de um aluno, um menino de 9 anos
Professor de escola municipal é exonerado após punição de alunos em Cachoeiro
Professor de escola municipal é exonerado após punição de alunos em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou uma nota informando que tomou conhecimento, na manhã de quarta-feira (23), da situação envolvendo a conduta do professor de Educação Física da Escola Municipal Valdy Freitas, no bairro Paraíso.
"Assim que a denúncia chegou ao conhecimento da secretaria, a situação foi imediatamente encaminhada à Gerência de Gestão Escolar (GGE), que solicitou à direção da unidade de ensino esclarecimentos formais sobre o ocorrido. Esclarecemos que esta secretaria não compactua com atitudes dessa natureza, como foi a que ocorreu na unidade de ensino. Reforçamos que, as medidas cabíveis para averiguação e apuração dos fatos estão sendo tomadas, para responsabilização dos envolvidos", diz trecho da nota da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim.
Após envio da nota da administração municipal, a secretária de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, Celeida Chamão de Medeiros, disse em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, na manhã desta sexta-feira (25), que foi realizada uma reunião na tarde de quarta-feira para tratar sobre o assunto, quando foi decidida a demissão do professor de Educação Física.
O professor de Educação Física envolvido no caso foi procurado pela reportagem de A Gazeta para se manifestar sobre a situação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Este espaço segue aberto para um posicionamento.

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim | Nota na íntegra

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que tomou conhecimento, na manhã desta quarta-feira (23), de uma situação envolvendo a conduta de um professor de Educação Física da Escola Municipal Valdy Freitas, no bairro Paraíso. Segundo relatos recebidos, alunos do 4º ano teriam sido submetidos a uma atividade punitiva durante aula de Educação Física, ocorrida na terça-feira (22), às 10h40, em que os estudantes que não realizaram uma tarefa domiciliar foram obrigados a dar 10 voltas na quadra da escola. Assim que a denúncia chegou ao conhecimento da Secretaria, a situação foi imediatamente encaminhada à Gerência de Gestão Escolar (GGE), que solicitou à direção da unidade de ensino esclarecimentos formais sobre o ocorrido.
Reforçamos que a Prefeitura não compactua com práticas pedagógicas punitivas e condena com veemência qualquer conduta que afronte a dignidade e o bem-estar dos estudantes. As medidas legais e administrativas cabíveis estão sendo adotadas, com a abertura de procedimento de apuração para apurar responsabilidades e, se constatada irregularidade, aplicar as sanções previstas. Também serão acionados os órgãos competentes para garantir a proteção dos direitos das crianças envolvidas.
Ressaltamos que a conduta atribuída ao referido profissional não condiz com os princípios do Código dos Agentes Públicos Municipais nem com as diretrizes educacionais orientadas por esta Secretaria, que preza por um ambiente escolar saudável, inclusivo e pautado no respeito mútuo. A Prefeitura está comprometida com a transparência na apuração dos fatos, o respeito às famílias e a segurança dos alunos, reforçando seu compromisso com uma educação pública de qualidade, humana e acolhedora.

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