Alunos no ES criam mochilas com sensor para pessoas com baixas visão e audição

Eduardo Jesus Medeiros Gomes, 17 anos, tem baixa visão desde os 5 anos e foi inspiração para os colegas] Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Com a colaboração de Ana Elisa Bassi, da TV Gazeta

Alunos de uma escola pública de Guarapari, verdadeiras feras em Ciências e Física, levaram o conhecimento da sala de aula para além dos muros da escola para ajudar pessoas com baixa visão e baixa audição. De maneira eficiente e com baixo custo, os estudantes criaram uma mochila com sensor de obstáculos e um amplificador auditivo.

Os projetos foram desenvolvidos por dois grupos de alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Lyra Ribeiro Santos, no bairro Kubitschek. Pelos trabalhos, eles vão representar o Brasil em um evento internacional, no México.

Lúcia Helena Horta Oliveira, professora da disciplina de Física, supervisionou os trabalhos e explicou como as ideias dos estudantes surgiram.

"O trabalho do professor é orientar. A gente joga uma pergunta. Eles vão fazer uma pergunta e, a partir dessa pergunta, eles vão descobrir três hipóteses para resolver o problema que seria da comunidade", conta. Ela explica que como na escola já havia pessoas com deficiências visuais e auditivos, os alunos procuraram alguma coisa que pudesse ajudar a melhorar a qualidade de vida delas.

Mochila com sensor para cegos Crédito: TV Gazeta

Os projetos ficaram em 4º e 5º lugares na feira Movimento Internacional para o Recreio Científico e Técnico (Milset), realizada em junho, em Fortaleza, com cerca de 200 escolas participantes.

Tanto o amplificador de som quanto o protótipo visual foram produzidos com materiais reciclados e saíram por menos de R$ 200. Entre os materiais usados estão restos de sucata e canos.

Amplificador auditivo

Um dos grupos desenvolveu o amplificador que pode ser usado por pessoas com baixa audição. Por um microfone, o som é captado, amplificado pelo aparelho e jogado nos fones de ouvido. O protótipo ganhou o nome de Magorna, mistura dos nomes "martelo" e bigorna", que são ossos do ouvido.

A estudante Lorena de Oliveira disse que o som que sai do aparelho é limpo e fica sem ruídos para não incomodar o usuário.

Mochila com sensor para cegos Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Mochila para pessoas com baixa visão

O outro grupo de alunos fez o sensor chamado de Vision Assistent Model, ou modelo de assistente de visão, para ser usado por pessoas com baixa visão que precisam do suporte da bengala e de cão-guia para se locomover.

Dentro da bolsa, o aparelho detecta obstáculos em até 180º e emite um som de apito, alertando aos usuários.

Uma das estudantes que participou do projeto, Júlia Aragão, de 15 anos, disse que o objetivo é tornar a tecnologia acessível para ajudar as pessoas.

"Por não ter acessibilidade, eles acabam ficando em casa e isso impede de irem para a escola e para o trabalho. A renda acaba sendo menor e aí eles não podem arcar com um produto mais caro", diz a estudante, ao acrescentar que, no mercado, as tecnologias disponíveis custam entre R$ 14 mil e R$ 16 mil. O produto desenvolvido pelos alunos tem um gasto de aproximadamente R$ 200. "A gente pretende abrir uma startup pra disponibilizar esse aparelho e ajudar muitas pessoas", disse a estudante.

Protótipo testado e aprovado

Eduardo Jesus Medeiros Gomes, de 17 anos, tem baixa visão desde os 5 anos e foi inspiração para os colegas desenvolverem o protótipo visual. Apesar de o produto não ser especificamente para o perfil dele, porque o estudante não utiliza bengala, ele testou a tecnologia e aprovou a iniciativa.

"Ele é bom pra pessoas que têm deficiência visual ou que usam bengala", disse o estudante.