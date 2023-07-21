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Resgate

Mais um pinguim é resgatado em praia de Anchieta; veja vídeo

Desta vez, animal apareceu na Praia dos Castelhanos nesta quinta-feira (20); ave foi resgatada e encaminhada para reabilitação no Ipram

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jul 2023 às 11:56
Mais um pinguim apareceu em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (20). Desta vez, o animal foi encontrado na Praia dos Castelhanos. Segundo a empresa responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias, a ave estava ativa e responsiva, porém, abaixo do peso.
Pinguim está em recuperação no Ipram
Pinguim está em recuperação no Ipram Crédito: Ipram
A imagem foi gravada pelo morador Jonas Pereira Bugue. Outra ave foi localizada no município no último sábado (15). De acordo com o Projeto de Monitoramento de Praias, o pinguim, da espécie Spheniscus magellanicus (Pinguim-de-magalhães), foi resgatado e encaminhado para reabilitação no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica.
Segundo o Ipram, é o terceiro pinguim de magalhães da temporada localizado vivo no litoral capixaba. O pinguim, informou o órgão, estava debilitado e foi encaminhado para quarentena.
“O que torna este ano diferente de todos os outros é a presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) circulando nas populações de aves aquáticas e silvestres, e o Poder Público tem orientado a população para que não toque em aves de vida livre debilitadas. Ao encontrar uma, limite-se a acionar o recolhimento por instituições especializadas”, informou o Ipram.
Além de evitar o contato com estas aves, as pessoas devem manter animais domésticos afastados, não ofertar nenhum tipo de alimento ao animal encontrado e nem tentar devolvê-lo ao mar. O Projeto de Monitoramento de Praias disponibiliza os telefones 0800-039-5005 (ES) e 0800-026-2828 (RJ) para os resgates.

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