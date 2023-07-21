Mais um pinguim é resgatado em praia de Anchieta; veja vídeo

Mais um pinguim apareceu em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (20). Desta vez, o animal foi encontrado na Praia dos Castelhanos. Segundo a empresa responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias, a ave estava ativa e responsiva, porém, abaixo do peso.

Pinguim está em recuperação no Ipram Crédito: Ipram

Spheniscus magellanicus (Pinguim-de-magalhães), foi resgatado e encaminhado para reabilitação no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica. A imagem foi gravada pelo morador Jonas Pereira Bugue. Outra ave foi localizada no município no último sábado (15) . De acordo com o Projeto de Monitoramento de Praias, o pinguim, da espécie(Pinguim-de-magalhães), foi resgatado e encaminhado para reabilitação no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica.

Segundo o Ipram, é o terceiro pinguim de magalhães da temporada localizado vivo no litoral capixaba. O pinguim, informou o órgão, estava debilitado e foi encaminhado para quarentena.

“O que torna este ano diferente de todos os outros é a presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) circulando nas populações de aves aquáticas e silvestres, e o Poder Público tem orientado a população para que não toque em aves de vida livre debilitadas. Ao encontrar uma, limite-se a acionar o recolhimento por instituições especializadas”, informou o Ipram.