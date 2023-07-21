Supermercado de Aracruz viraliza com dancinha de "promoção do mocotó"

Um supermercado localizado no distrito de Jacupemba, em Aracruz , no Norte do Estado, tem feito sucesso nas redes sociais após inovar na divulgação de uma promoção de mocotó. Em um vídeo bem engraçado, os funcionários do local, com as patas bovinas nas mãos, dançam ao som de uma adaptação da música "Eguinha Pocotó", sucesso do funk nos anos 2000.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Rosana Maria Pereira Uceli, que é proprietária do supermercado, contou que a ideia da dancinha surgiu devido à promoção da semana, que é feita às quintas-feiras.

"Toda quinta-feira temos uma promoção diferente aqui no supermercado. Há uns 15 dias estávamos com a promoção do mocotó. Então, tive a ideia de chamar o pessoal para fazer a dancinha. As pessoas gostaram muito e tem muita gente divulgando" Rosana Maria Pereira Uceli - Proprietária do supermercado

O vídeo tem feito tanto sucesso, que na publicação é possível observar comentários de pessoas de fora do Estado.

"Esse vídeo chegou em Manaus. Isso que é marketing! Parabéns!", disse uma seguidora.

"Sou de Brasília e vou seguir a página pq vcs são top demais. Parabéns!", disse outro seguidor.

"Esse vídeo chegou em Rondônia, Pimenta Bueno. Simplesmente AMEI. A propaganda é a Alma do negócio!", parabenizou outra seguidora.

A proprietária do estabelecimento também contou que os funcionários do local são bem envolvidos e engajados nas dancinhas . Existe, até mesmo, um processo de criação, em que cada um dá opiniões, se junta e faz os vídeos. "A participação é de todos, sem forçar ninguém. Todo mundo vai com animação para fazer a dancinha", disse Rosana.