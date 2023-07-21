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Sul do ES

Ave silvestre, armas e munições são apreendidas em Cachoeiro

Apreensão foi na manhã desta sexta-feira (21) e ave tinha sinais de maus-tratos

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 15:32
Ave Silvestre em Cachoeiro
Ave foi encontrada com sinais de maus-tratos. Crédito: Divulgação/PCES
Uma ave silvestre com sinais de maus-tratos foi apreendida na manhã desta sexta-feira (21), em uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no distrito de Coutinho.
Além do animal, foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições calibre 45 e um simulacro de arma de fogo. Um homem foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão da 7ª Delegacia Regional.
Armas cachoeiro
Foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições e um simulacro de arma de fogo.  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A operação contou com apoio de policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da 7ª Delegacia Regional. De acordo com a Polícia Civil, essa foi a terceira apreensão da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) em três dias.

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