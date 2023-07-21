Ave silvestre, armas e munições são apreendidas em Cachoeiro

Uma ave silvestre com sinais de maus-tratos foi apreendida na manhã desta sexta-feira (21), em uma operação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no distrito de Coutinho.
Além do animal, foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições calibre 45 e um simulacro de arma de fogo. Um homem foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão da 7ª Delegacia Regional.
A operação contou com apoio de policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da 7ª Delegacia Regional. De acordo com a Polícia Civil, essa foi a terceira apreensão da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) em três dias.