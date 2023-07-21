Ave silvestre, armas e munições são apreendidas em Cachoeiro

Além do animal, foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições calibre 45 e um simulacro de arma de fogo. Um homem foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão da 7ª Delegacia Regional.

Foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições e um simulacro de arma de fogo.

A operação contou com apoio de policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da 7ª Delegacia Regional. De acordo com a Polícia Civil, essa foi a terceira apreensão da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) em três dias.