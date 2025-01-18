Afinal, pode ou não pode jogar papel higiênico no vaso sanitário no ES?

Depois de um momento de reflexão sentado no vaso sanitário, já bateu a dúvida em você sobre onde jogar o papel higiênico? Há estabelecimentos que recomendam que seja jogado no vaso, outros recomendam que vá para lixeira e, em casa, cada um faz do jeito que acredita ser melhor. A reportagem de A Gazeta foi atrás de uma resposta para todos.

Algumas variáveis precisam ser levadas em consideração, como encanamento e tipo do papel higiênico. Nem sempre temos essas informações. E, sejamos francos, às vezes a gente vai correndo para o banheiro com pressa demais para pensar nisso. Talvez, por isso, mesmo na internet, há mais dúvidas que respostas sobre o assunto. Foi necessário, então, ir até uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para descobrir qual o procedimento correto.

Pode jogar papel higiênico no vaso sanitário?

afinal, pode ou não pode jogar papel higiênico no vaso? Na estação de Mulembá, que fica no bairro Joana D'arc, em Vitória, perguntamos ao gerente Metropolitano Sul da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , João Vitor Petri:

"A gente recomenda que não, não jogue lixo no esgoto da sua casa. A gente não pode afirmar que o papel higiênico da sua residência é biodegradável, que traz menos transtornos para o tratamento de esgoto. Então, como não dá para afirmar, a gente recomenda que o papel higiênico não seja jogado no vaso", respondeu categoricamente o gerente da Cesan.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Mulembá, em Vitória

Em Vitória, o esgoto é tratado de forma biológica, não química. Isso quer dizer que microrganismos consomem a matéria orgânica, os detritos. "Quando chega aqui, que o sistema é biológico, a gente precisa de um volume de matéria orgânica pura. Quando chega esse volume sólido, a gente precisa, numa etapa anterior, retirar esse material. O ideal é que esses sólidos sejam colocados no lixo para terem a destinação correta antes de virem pra cá".

Até Patrulha Canina e os Vingadores no esgoto

Até havia uma dúvida pairando sobre jogar o papel higiênico no vaso, que agora, já foi esclarecia. Mas jogar outros objetos lá não deve — ou não deveria — ser costume de ninguém. Mesmo assim, eles vão parar na estação de tratamento. Em Mulembá, há uma coleção de brinquedos que foram coletados do esgoto que conta com personagens como Hulk e Capitão América, dos Vingadores, cãezinhos da Patrulha Canina e o Plankton, do desenho Bob Esponja.

Trabalhador tem uma coleção de brinquedos que viajaram pelo esgoto Crédito: Felipe Sena