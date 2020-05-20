Morro do Sal, comunidade do interior de Vargem Alta Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Your browser does not support the audio element. Afetados por enchente em Vargem Alta recebem cartão reconstrução

Nesta quarta-feira, representantes de cerca de 40 famílias foram até o ginásio poliesportivo da cidade para receber o benefício. A primeira etapa de entrega dos cartões, no município, aconteceu no dia 06 de maio. A ajuda veio em boa hora para a Andressa Martins, que está desempregada. Eu perdi meus móveis, roupas, televisão. Temos a casa, mas perdemos todo, conta ela.

O dinheiro pode ser usado para compra de material de construção, eletrodomésticos, compra de móveis ou outro bem, ou mercadoria danificados pelas chuvas. O cartão magnético possui somente a função de débito e os beneficiários têm seis meses para utilizar o benefício.

Segundo o Governo do Estado, famílias de outros municípios afetados pelas enchentes também serão atendidas em uma nova remessa do cartão reconstrução: Cachoeiro, Castelo, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iconha, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e Vargem Alta. Quem foi afetado e ainda não fez a inscrição para receber o benefício, deve procurar o Cras ou a secretaria de Assistência Social do município. A listagem completa dos beneficiários pode ser encontrada no site da Setades ( www. setades.es.gov.br ).

DEVASTAÇÃO

Uma sequência de fortes chuvas trouxe um cenário devastador ao município da região Serrana, em janeiro deste ano . Pontes, casas e estradas do interior chegaram a ser levadas com a força das enxurradas. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas.

O serrador Natanael Alves é um dos que buscaram o apoio. Ele era morador da localidade de Morro do Sal, um dos pontos mais afetados em Vargem Alta, a casa dele foi invadida pela água. É muita tristeza, porque nunca esperava que chegaria água aqui em casa. Perdi tudo dentro de casa. Sobrou nada, só os documentos que guardamos, relembra.

Serrador Natanael Alves era morador da localidade de Morro do Sal Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Por lá, quatro meses depois da tragédia, o cenário continua sendo de destruição. As pontes que davam acesso a uma parte da comunidade, foram levadas pela correnteza. A maioria dos imóveis foi abandonada. Segundo os moradores, ainda há pontes improvisadas, onde passam apenas motociclistas, se ariscando em local perigoso.

Morro do Sal ainda tem pontes improvisadas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul