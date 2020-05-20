Afetados por enchente em Vargem Alta recebem cartão reconstrução
Começou nesta quarta-feira (20) a entrega da segunda remessa do cartão reconstrução, um auxílio financeiro no valor de R$ 3 mil que o governo estadual oferece às famílias que tiveram imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano. Nesta etapa, em Vargem Alta, 126 moradores serão beneficiados entre os dias 20 e 22 de maio.
Nesta quarta-feira, representantes de cerca de 40 famílias foram até o ginásio poliesportivo da cidade para receber o benefício. A primeira etapa de entrega dos cartões, no município, aconteceu no dia 06 de maio. A ajuda veio em boa hora para a Andressa Martins, que está desempregada. Eu perdi meus móveis, roupas, televisão. Temos a casa, mas perdemos todo, conta ela.
O dinheiro pode ser usado para compra de material de construção, eletrodomésticos, compra de móveis ou outro bem, ou mercadoria danificados pelas chuvas. O cartão magnético possui somente a função de débito e os beneficiários têm seis meses para utilizar o benefício.
Segundo o Governo do Estado, famílias de outros municípios afetados pelas enchentes também serão atendidas em uma nova remessa do cartão reconstrução: Cachoeiro, Castelo, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iconha, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e Vargem Alta. Quem foi afetado e ainda não fez a inscrição para receber o benefício, deve procurar o Cras ou a secretaria de Assistência Social do município. A listagem completa dos beneficiários pode ser encontrada no site da Setades (www. setades.es.gov.br).
DEVASTAÇÃO
Uma sequência de fortes chuvas trouxe um cenário devastador ao município da região Serrana, em janeiro deste ano. Pontes, casas e estradas do interior chegaram a ser levadas com a força das enxurradas. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas.
O serrador Natanael Alves é um dos que buscaram o apoio. Ele era morador da localidade de Morro do Sal, um dos pontos mais afetados em Vargem Alta, a casa dele foi invadida pela água. É muita tristeza, porque nunca esperava que chegaria água aqui em casa. Perdi tudo dentro de casa. Sobrou nada, só os documentos que guardamos, relembra.
Por lá, quatro meses depois da tragédia, o cenário continua sendo de destruição. As pontes que davam acesso a uma parte da comunidade, foram levadas pela correnteza. A maioria dos imóveis foi abandonada. Segundo os moradores, ainda há pontes improvisadas, onde passam apenas motociclistas, se ariscando em local perigoso.
Sobre os problemas, a prefeitura informou que logo após a enchente iniciou o trabalho de reconstrução da estrada na comunidade, onde boa parte dela foi totalmente destruída. Informou que conseguiu liberar o acesso ao Morro do Sal pela comunidade de Jaciguá, e o acesso pela Sede é feito por um desvio. Porém, o acesso principal, que é feito pela ponte que foi totalmente destruída, será refeita pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER). A informação é de que a empresa está aguardando a aprovação do projeto e assinatura do contrato para execução da obra.