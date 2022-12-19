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Dois cancelamentos

Aeroporto de Vitória registra cancelamentos de voos após início da greve dos aeronautas

Dois voos, operados pela companhia aérea Latam, tinham como destino o Aeroporto de Congonhas. Aeronautas exigem melhores condições de trabalho e reajuste salarial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:52

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:52

Fachada do Aeroporto de Vitória
Fachada do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
O Aeroporto de Vitória registrou, na manhã desta segunda-feira (19), dois cancelamentos em função da greve dos aeronautas.
Um cancelamento ocorreu a partir de Congonhas para Vitória, de 10h55 e outro a partir de Vitória para Congonhas com horário de 11h50. Os dois cancelamentos são da mesma companhia aérea, a Latam.
De acordo com a Zurich, concessionária que administra o terminal, até as 9h30 a paralisação não havia gerado atrasos em decolagens em pousos.

Reivindicações

Os aeronautas cobram melhores condições de trabalho e reajustes salariais (veja detalhes abaixo). A concessionária orienta que os passageiros com viagens marcadas para esta segunda chequem o status de seu voo.
Em caso de dúvidas, os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea. Além disso, a Polícia Militar e o Departamento de Trânsito (Detran) reforçam a vigilância no terminal, apesar de não haver bloqueios nas vias de acesso ao aeroporto.
A Azul Linhas Aéreas informou que não vai comentar sobre o assunto.
A Gol disse que, durante o período da paralisação dos aeronautas, todos os voos previstos foram operados e apenas alguns sofreram atrasos. Além disso, recomendou que os passageiros acompanhem os status dos voos. A companhia não informou se houve atrasos no ES.

Greve dos aeronautas

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais. Na sexta-feira (16), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria.
A decisão é uma resposta à ação judicial do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).
No domingo (18), os aeronautas rejeitaram a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Segundo o SNA, 76,43% votaram contra a proposta, 22,91% foram favoráveis, e 0,66% se abstiveram. Participaram da assembleia online 5.767 votantes.
Aeronautas são todos os profissionais que exercem atividade no interior de uma aeronave, como o comandante (piloto), co-piloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo.
Veja a proposta apresentada e recusada pelos trabalhadores
  • 100% INPC nos salários fixos e variáveis + 0,5% de aumento real, a incidir sobre diárias nacionais, piso salarial, seguro, multa por descumprimento da convenção e vale alimentação.
Com informações do g1 ES

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