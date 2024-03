Adolescente morre após sofrer choque elétrico em Presidente Kennedy

Ruan Souza Eiriz, de 17 anos, manuseava uma régua de alumínio que encostou na rede de alta tensão e morreu eletrocutado

Um adolescente de 17 anos morreu eletrocutado na tarde de segunda-feira (11), em Jaqueira, Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu ao choque elétrico.