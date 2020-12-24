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Vida mais leve

Adoção de pet: um companheiro na pandemia e para a vida

A adoção de  um amiguinho de quatro patas envolve responsabilidade, mas também pode proporcionar uma experiência única de aprendizado diário, carinho e alegria

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 18:32
Janaína Simmer, Gael simmer e Helena Simmer. A família adotou o cão Mochila durante a pandemia
Janaína Simmer, Gael e Helena: a família adotou o cão Mochila durante a pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
Em uma fase em que a pandemia do novo coronavírus volta a dar sinais de que o isolamento precisa fazer parte da nossa rotina, a companhia de um amiguinho de quatro patas pode ser muito bem-vinda. De quebra, você pode ganhar um companheiro para a vida, em uma relação que envolve carinho e alegria, mas também responsabilidade.
Há quem opte por comprar um animalzinho, mas uma outra boa opção é a adoção de um pet. E neste caso, recomenda a administradora do Projeto Patas do Canto, Flavia Junqueira, o primeiro passo é conhecer o projeto pelas redes sociais. Disponibilizamos as fotos dos pets em nossas redes sociais. Depois o interessado na adoção vai passar por um processo de seleção, explica.
O procedimento exige que a pessoa tenha 21 anos e que seja responsável financeiramente. A seleção é rigorosa porque a adoção não é só amor e carinho, mas também dar limites, levar ao veterinário, vacinar, vermifugar, exige uma série de cuidados que vão além de receber o animal em casa, assinala.
Mas quem já adotou, como a Janaína Simmer e os filhos o Gael e a Helena, garantem que a experiência é única. Revelam que além do carinho e do companheirismo diário, um pet ensina a apreciar o tempo e a viver a cada momento. Confira no vídeo abaixo.

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