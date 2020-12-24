Adoção de pet: um companheiro na pandemia e para a vida

O procedimento exige que a pessoa tenha 21 anos e que seja responsável financeiramente. A seleção é rigorosa porque a adoção não é só amor e carinho, mas também dar limites, levar ao veterinário, vacinar, vermifugar, exige uma série de cuidados que vão além de receber o animal em casa, assinala.

Mas quem já adotou, como a Janaína Simmer e os filhos o Gael e a Helena, garantem que a experiência é única. Revelam que além do carinho e do companheirismo diário, um pet ensina a apreciar o tempo e a viver a cada momento. Confira no vídeo abaixo.