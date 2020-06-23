Abrigo do ES fará feira 'AU-line' de adoção de pets pelas redes sociais

Para quem deseja adotar um novo companheiro para a quarentena, o abrigo Vira Lata Vira Luxo realizará a segunda edição da Feira de Adoção AU-Line neste sábado (27), a partir das 15h, através da página no Instagram @viralataviraluxo. O formato é uma alternativa encontrada, já que as feiras de adoções de animais estão suspensas para evitar aglomerações por conta do novo coronavírus.
De acordo com a coordenadora de adoções do Abrigo Vira Lata Vira Luxo, Teresa Lopes, a primeira edição da feira teve um resultado muito positivo e, durante a quarentena, houve um aumento na procura pelos bichinhos.
"Tivemos 13 adoções efetivadas a partir do evento. O número foi maior até do que as feiras presenciais que já realizamos. Já estávamos percebendo que desde o início da quarentena houve uma procura maior para adoções. E, por isso, acreditamos que esta será mais uma boa oportunidade para quem está em busca de um novo integrante para a família e conta com tempo livre para ajudar no processo de adaptação do animalzinho", diz.
Feira online de adoção de pets aontece neste sábado (27)
O evento começará com uma breve apresentação do projeto e, em seguida, serão mostrados cerca de dez animais, de porte pequeno e filhotes, disponíveis para adoção. Simultaneamente, os participantes poderão se comunicar, por meio dos comentários da live, com dúvidas e aviso de interesse.
O processo de entrevista será feito pela equipe do abrigo, via WhatsApp. Caso seja aprovado, o possível adotante poderá agendar uma visita para conhecer o animal escolhido e, se tudo der certo, finalizar o processo de adoção.
REGRAS PARA ADOÇÃO
- Ter mais de 21 anos
- Cópia do RG, CPF, comprovante de residência em nome do adotante e carteira de trabalho ou contra-cheque
- Apresentar fotos e vídeos da residência
- Em caso de imóvel alugado, apresentar a autorização por escrito do proprietário liberando a moradia do cão no imóvel
- Reponder ao questionário e entrevista
- Assinar contrato de adoção
- Enviar fotos do cão mensalmente ou quanto solicitado como parte do acompanhamento
- Comprovação de aplicação de vacinas com fotos da carteirinha do animal
- Ter disponibilidade de receber a equipe de adoção do abrigo nas visitas de acompanhamento
- Em hipótese alguma o cão deverá ser passado para terceiros sem autorização prévia do abrigo
- Não serão doados animais "de guarda" que fiquem apenas no quintal sem acesso à casa