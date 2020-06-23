Abrigo do ES fará feira 'AU-line' de adoção de pets pelas redes sociais

O abrigo Vira Lata Vira Luxo realizará a segunda edição da Feira de Adoção AU-Line neste sábado (27) Crédito: Divulgação

@viralataviraluxo. O formato é uma alternativa encontrada, já que as feiras de adoções de animais estão suspensas para evitar aglomerações por conta do novo Para quem deseja adotar um novo companheiro para a quarentena, o abrigo Vira Lata Vira Luxo realizará a segunda edição da Feira de Adoção AU-Line neste sábado (27), a partir das 15h, através da página no Instagram. O formato é uma alternativa encontrada, já que as feiras de adoções de animais estão suspensas para evitar aglomerações por conta do novo coronavírus

De acordo com a coordenadora de adoções do Abrigo Vira Lata Vira Luxo, Teresa Lopes, a primeira edição da feira teve um resultado muito positivo e, durante a quarentena, houve um aumento na procura pelos bichinhos.

"Tivemos 13 adoções efetivadas a partir do evento. O número foi maior até do que as feiras presenciais que já realizamos. Já estávamos percebendo que desde o início da quarentena houve uma procura maior para adoções. E, por isso, acreditamos que esta será mais uma boa oportunidade para quem está em busca de um novo integrante para a família e conta com tempo livre para ajudar no processo de adaptação do animalzinho", diz.

Feira online de adoção de pets aontece neste sábado (27)

O evento começará com uma breve apresentação do projeto e, em seguida, serão mostrados cerca de dez animais, de porte pequeno e filhotes, disponíveis para adoção. Simultaneamente, os participantes poderão se comunicar, por meio dos comentários da live, com dúvidas e aviso de interesse.

O processo de entrevista será feito pela equipe do abrigo, via WhatsApp. Caso seja aprovado, o possível adotante poderá agendar uma visita para conhecer o animal escolhido e, se tudo der certo, finalizar o processo de adoção.

REGRAS PARA ADOÇÃO